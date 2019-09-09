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Norveç'te gizemli hastalık: 25 köpek öldü

Norveç'te gizemli hastalık: 25 köpek öldü

09 Eylül 2019 Pazartesi 15:07
Norveç'te gizemli hastalık: 25 köpek öldü

Norveç'te gizemli bir hastalık nedeniyle onlarca köpeğin öldüğü açıklandı.

Norveç Gıda Güvenliği Kurumu, ilk olarak başkent Oslo, ardından da 13 kasabada görülen 40 kadar vakada köpeklerde kusma ve ishal belirtileri ortaya çıktığını duyurdu.

Norveç Televizyonu şimdiye kadar en az 25 köpeğin öldüğünü bildirdi.

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Veterinerlik Enstitüsü, köpeklere yapılan otopsilerde ölümlerin iki şüpheli bakteriden kaynaklanabileceğini açıkladı.

İsveç'te de bir köpekte benzer belirtiler görüldü

İsveç gazetesi GT'ye göre komşu ülkede de bir köpekte benzer belirtiler görüldü. Gazetede bu hayvanın Norveç'in Trondheim kentindeki bir köpek yarışmasına katıldığı belirtiliyor.

Son Güncelleme: 09.09.2019 18:18
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