banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Cihangir’de iş kazası
CİHANGİR’DE İŞ KAZASI
KKTC’de izinsiz ikamet eden 5 kişi tutuklandı
5 KİŞİ TUTUKLANDI
Kurşunlama olayında 4 yeni tutuklu!
4 KİŞİ TUTUKLANDI
Motosiklet kazası: 1'i ağır 2 yaralı
1'İ AĞIR 2 YARALI
banner306
Flaş Haber
Zincirleme kaza!
Kapat

Norveç'te cami saldırganını durduran Refik Kahraman oldu

Cumartesi günü Norveç'in başkenti Oslo yakınlarındaki Al-Noor Camii'ne düzenlenen silahlı saldırıda sadece bir kişi yaralanmasının en önemli nedeninin, 65 yaşındaki Muhammed Refik'in saldırganı durdurması olduğu ortaya çıktı.

Norveç'te cami saldırganını durduran Refik Kahraman oldu

Cumartesi günü Norveç'in başkenti Oslo yakınlarındaki Al-Noor Camii'ne düzenlenen silahlı saldırıda sadece bir kişi yaralanmasının en önemli nedeninin, 65 yaşındaki Muhammed Refik'in saldırganı durdurması olduğu ortaya çıktı.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 12:38
Norveç'te cami saldırganını durduran Refik Kahraman oldu

Cumartesi günü Norveç'in başkenti Oslo yakınlarındaki Al-Noor Camii'ne düzenlenen silahlı saldırıda sadece bir kişi yaralanmasının en önemli nedeninin, 65 yaşındaki Muhammed Refik'in saldırganı durdurması olduğu ortaya çıktı.

BBC'ye konuşan görgü tanıklarından Irfan Mushtaq; "Adam kapıdan içeri girdiğinde kahramanımız çok hızlı davrandı. Oturmuş Kuran okuyordu. Ayağa kalkıp teröristin üzerine doğru ilerlemeye başladı. O sırada terörist ateş açmaya devam ediyordu. Muhammed, müdahale edip silahın yere düşmesini sağladı" dedi.

21 yaşındaki saldırgan Philip Manshaus olay sonrası gözaltına alınmıştı.

banner317
BBC'nin sorularını yanıtlayan Muhammed Refik ise saldırganın yan kapıdan camiye girdiğini ve girer girmez ateş açmaya başladığını söyledi.

Saldırgana sol tarafından sarıldığını ve onu yere düşürdüğünü anlatan Refik, daha sonra aralarında bir boğuşma yaşandığını da belirtti.

Üzerinde kurşun geçirmez yelek olduğu belirtilen saldırganın, caminin cam yan kapısını kırarak içeriye girdiği ve ateş açmaya başladığı belirtilmişti.

Norveç basını, saldırganın sosyal medya paylaşımlarının ABD'nin El Paso kentinde ve Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde düzenlenen silahlı saldırılardan etkilenip ilham aldığının anlaşıldığını yazıyor.

Son Güncelleme: 12.08.2019 15:47
Anahtar Kelimeler:
Muhammed RefikNorveç Cami Saldırganı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Norveç'teki Cami Saldırganı Mahkemeye Çıkarıldı
Norveç'teki Cami Saldırganı Mahkemeye Çıkarıldı
Husilerden Suudi Arabistan Sınırındaki Askeri Mevzilere Saldırı
Husilerden Suudi Arabistan Sınırındaki Askeri Mevzilere Saldırı
Jeffrey Epstein'in Ölümünde Soru İşaretleri...
Jeffrey Epstein'in Ölümünde Soru İşaretleri...
Cammu Keşmir'de sıkı askeri önlemler...
Cammu Keşmir'de sıkı askeri önlemler...
Twitch'ten özür...
Twitch'ten özür...
Hong Kong Uluslararası Havalimanı'nda uçuşlar iptal edildi
Hong Kong Uluslararası Havalimanı'nda uçuşlar iptal edildi
Çin'deki Lekima tayfununda kayıplar artıyor
Çin'deki Lekima tayfununda kayıplar artıyor
Kanarya adalarında orman yangını
Kanarya adalarında orman yangını
Yeni doğan bebeğe vaftiz sırasında şiddet!!
Yeni doğan bebeğe vaftiz sırasında şiddet!!
'Rusya'ya karşı iklim silahı kullanılmış olabilir'
'Rusya'ya karşı iklim silahı kullanılmış olabilir'

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim