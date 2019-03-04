Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103922
ALTIN
223.969
DOLAR
5.3915
STERLİN
7.1288
EURO
6.1173
Tavuri'nin beyin ölümü gerçekleşti
TAVURİ'NİN BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ
Öğrenci değil trafik canavarı
ÖĞRENCİ DEĞİL TRAFİK CANAVARI
Güney'de eyleme katıldı, kuzeyde tutuklandı
GÜNEY'DE EYLEME KATILDI, KUZEYDE TUTUKLANDI
Uyuşturucu içmek için polisten çakmak istedi
UYUŞTURUCU İÇMEK İÇİN POLİSTEN ÇAKMAK...
banner282

Norveç'te bazı sokaklara Türkçe isim önerisi toplumu ikiye böldü

Norveç'te bazı sokaklara Türkçe isim önerisi toplumu ikiye böldü

04 Mart 2019 Pazartesi 08:28
Norveç'te bazı sokaklara Türkçe isim önerisi toplumu ikiye böldü

Norveç’in en yoğun Türk nüfusuna sahip Drammen kentinde yaşayan Türklerin, belediye meclisi toplantısında bazı sokaklara Türkçe isim vermeyi teklif etmesi ülke çapında tartışmalara neden oldu.

Başkent Oslo'ya yaklaşık 45 kilometre uzaklıktaki şehirde yaşayan Türk derneği üyelerinin sokaklara "Mevlana Yolu", "Küçük Anadolu", "Anadolu Yolu" gibi isimlerin verilmesini istemeleri özellikle aşırı sağcıların sert tepkisini çekti. Tartışma kamuoyunu ikiye böldü.


Türk derneği: Şehir için güzel bir fırsat
66 bin nüfuslu Drammen şehrinin Fjell mahallesinde yaşayan Türkler, isim değişikliğinin Türk toplumunun yerli halk ile ilişkilerinin gelişmesine katkıda bulunacağını dile getiriyor.

Dernek temsilcileri de 2019 yılı içerisinde Türkiye’den işçi göçü ile başlayan ilişkilerin 50'inci yılının tamamlanacağını, Türkçe sokak isimlerinin bu birlikteliğe atıfta bulanmak adına güzel bir jest olacağını belirtiyor.

İsminin verilmesini teklif ettikleri Mevlana'nın birleştirici ve kucaklayıcı felsefesine dikkat çeken Türk derneği, bölgenin çok kültürlü yapısına dikkat çekerek yaptıkları teklifin makul olduğu görüşünde.

İsim değişikliğine en büyük tepki göçmen karşıtı aşırı sağcı gruplardan geldi. Rights.no ve Document gibi siteler konuyla ilgili yapılan haberlere okuyucuların yazdığı dikkat çekici yorumları topladı. Yorumlarda söz konusu sokaklara Türkçe isim verilmesine yönelik olumsuz görüşler yer alıyor. Norveçliler, bu uygulamaya karşı olduklarını belirterek, "Norveç’te hiç bir yerde Türkçe isim olmamalı. Eğer bu sizin hoşunuza gitmiyorsa Türkiye’ye dönebilirsiniz" şeklinde tepkiler dile getirdi.

Eski belediye başkanından Türkçe sokak ismi önerisine destek
Konunun ülke gündemine oturmasının ardından Drammen şehrinin eski Belediye Başkanı Lise Christoffersen Türklerin önerisine destek verdi.

Olumsuz tepkilere üzüldüğünü dile getiren Christoffersen, "Göçmenlerin toplumumuza vermiş olduğu olumlu katkıdan bahsetmemiz gerekiyor. Caddelerimizin, içinde Türkçe mana bulunduran isimler alması güzel ve gurur duyulacak bir şey." açıklamasında bulundu.

Kilise rahibesinden pozitif mesaj: Çok kültürlülük bir zenginliktir
Tartışmalara neden olan sokakta bulunan ve bölge sakinlerinin katıldığı sosyal aktivitelere ev sahipliği yapan kilisede görevli rahibe Signe Myklebust, olumlu yönlerine odaklanılması gerektiğini söylüyor.

Çok kültürlü bir bölgede yaşadıklarını hatırlatan Mykebust, Euronews'e yaptığı açıklamada "Bizler çok kültürlülüğü bir problem olarak değil tam aksine zenginlik olarak görmeliyiz. Ancak bu sayede yaşadığımız şehre katkıda bulunabiliriz." dedi.

Drammen'de uzun yıllardır yaşayan Türk asıllı gurbetçiler tartışmalara doğrudan katılmıyor ancak isim değişikliğinin gelecek nesiller için güzel bir jest olacağını savunuyor.

30 yıla yakın bir süredir şehirde yaşayan Hakan Taştan, "Norveç'te halkın büyük bir kesimi özgürlükçü olduğunu dile getiriyor ama gerçekte bu böyle değil. Türk kültürü ile bağdaşan sokak ismi benim için önemli değil ama yıllar sonra çocuklarım büyüdüğünde belki Türk olduklarını ve bizim de buralarda yaşadığımızı hatırlayacaklardır." diyor.

Son söz belediye meclisinde
Türk derneğinin ülkede tartışma yaratan sokaklara Türkçe isim önerisinin kabul edilip edilmeyeceğine belediye meclisi karar verecek. Tepkiler sonrası temkinli açıklamalar yapan siyasiler ile belediye yetkilileri yeni isim tekliflerini ilerleyen günlerde masaya yatıracak.

Diğer yandan Türk işçi göçünün 50'nci yılı Norveç'te yıl boyunca düzenlenecek çeşitli program ve konserlerle kutlanacak.

Anahtar Kelimeler:
Norveç Türkçe Sokak Ismi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ejderha olmak için vücuduna yapmadığı kalmadı
Ejderha olmak için vücuduna yapmadığı kalmadı
Guaido Venezuela’ya Dönüyor
Guaido Venezuela’ya Dönüyor
Endonezya'da Yanardağ Uyarısı
Endonezya'da Yanardağ Uyarısı
ABD'yi vuran hortumda ölenlerin sayısı 22'ye yükseldi
ABD'yi vuran hortumda ölenlerin sayısı 22'ye yükseldi
ABD vatandaşı doktora Suudi Arabistan'da işkence
ABD vatandaşı doktora Suudi Arabistan'da işkence
İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
Orta Afrika Cumhuriyeti'nde yeni hükümet kuruldu
Orta Afrika Cumhuriyeti'nde yeni hükümet kuruldu
Trump'a “adaleti engelleme“ soruşturması
Trump'a “adaleti engelleme“ soruşturması
Rolls-Royce, Türkiye'nin yerli savaş uçağı projesinden çekiliyor
Rolls-Royce, Türkiye'nin yerli savaş uçağı projesinden çekiliyor
Hz Muhammed'e hakaret içerikli pankart ve kukla tartışma yarattı
Hz Muhammed'e hakaret içerikli pankart ve kukla tartışma yarattı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim