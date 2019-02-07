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Norveç Havayolları'na ait yolcu uçağı bomba tehdidi nedeniyle İsveç'e döndü

Norveç Havayolları'na ait yolcu uçağı bomba tehdidi nedeniyle İsveç'e döndü

07 Şubat 2019 Perşembe 17:07
Norveç Havayolları'na ait yolcu uçağı bomba tehdidi nedeniyle İsveç'e döndü

Norveç Havayollarının Stockholm-Nice seferini yapan yolcu uçağı, kalkıştan bir süre sonra bomba ihbarı nedeniyle İsveç'in başkenti Stockholm yakınlarındaki Arlanda Havalimanı'na geri döndü.

İsveç Deniz ve Hava Kurtarma Merkezi, Boeing 737 tipi uçakta 169 yolcu bulunduğunu açıkladı.

Bomba alarmının yerel saatle 10.09'da verildiğini belirten bir yetkili, uçağın Arlanda Havalimanı'na geri dönerek saat 10.30'da iniş yaptığını kaydetti.

İsveç Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Towe Hagg da tahliye işleminin tamamlanmasının ardından uçağın bomba imha ekipleri tarafından aranacağını dile getirdi.

İsveç Devlet Televizyonu (SVT), uçakta İsveç Milli Yüzme Takımı sporcularından bazılarının bulunduğunu ve bir eğitim kampına katılmak üzere Fransa'ya seyahat ettiklerini aktardı.

Yolcular arasında bulunan İsveçli yüzücü Isak Eliasson da SVT'ye yaptığı açıklamada, yolcuların sessizce uçaktan tahliye edilmeyi beklediklerini söyledi.

Anahtar Kelimeler:
Norveç Havayolları
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