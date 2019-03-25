banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99503
ALTIN
239.581
DOLAR
5.6483
STERLİN
7.4471
EURO
6.3906
Bıçaklı: “Telefon dairesini sattırmayacağız”
BIÇAKLI: “TELEFON DAİRESİNİ SATTIRMAYACAĞIZ”
Yazgül tutuksuz yargılanacak
YAZGÜL TUTUKSUZ YARGILANACAK
Kalıp tahtası hırsızlığının zanlısı tutuklandı
KALIP TAHTASI HIRSIZLIĞI
Aslan tutuklu yargılanacak
ASLAN TUTUKLU YARGILANACAK
banner306

Norveç açıklarında mahsur kalan kuvaziyer gemisi kıyıya ulaştı

Norveç açıklarında mahsur kalan kuvaziyer gemisi kıyıya ulaştı

25 Mart 2019 Pazartesi 08:28
Norveç açıklarında mahsur kalan kuvaziyer gemisi kıyıya ulaştı

Norveç'in batı kıyısı açıklarında dün arızalanan ve acil durum sinyali veren "Viking Sky" isimli kruvaziyer gemisinin, römorkörler yardımıyla Molde limanına yanaştığı bildirildi.

Yetkililer, dün motorunda yaşanan arızanın ardından olumsuz hava koşulları nedeniyle içindeki toplamda bin 373 yolcu ve mürettebatla karaya doğru sürüklenmeye başlayan geminin, 479 yolcusunun helikopterlerle kurtarılmasının ardından römorkörler yardımıyla Molde limanına ulaştığını belirtti.

Geminin limana demir atmasının ardından içindeki 436 yolcunun da güvenli şekilde tahliye edildiği bildirildi.

Geminin bağlı olduğu "Viking Ocean Cruises" şirketinden yapılan açıklamada, gemideki 479 yolcunun helikopterlerle karaya ulaştırıldığı, 20'sinin hafif yaralı olduğu kaydedilmişti. Açıklamada, 436 yolcu ile 458 mürettebatın hala gemide olduğu belirtilerek, kurtarma çalışmalarının, 8 metreyi aşan dalgalarla mücadele edilen zorlu koşullar altında gece boyu sürdüğü bildirilmişti.

Açıklamada ayrıca, geminin son derece tehlikeli ve ulaşılması güç bir bölgede arıza yaptığı ve yakınındaki kayalıklara çarpma tehlikesi geçirdiği, dört motorundan üçünün yeniden çalıştırıldığı ve römorkörler yardımıyla geminin Molde limanına doğru çekilmeye başlandığı aktarılmıştı.

Sosyal medyada da bazı dair görüntüler paylaşılmıştı.

Kruvaziyer gemisindeki 915 yolcunun arasında çoğu ABD olmak üzere İngiltere, Kanada, Yeni Zelanda, Avustralya ve Rusya vatandaşlarının da olduğu biliniyor.

"Marine Traffic" internet sitesine göre, Norveç'in Tromso kentinden Stavanger kentine doğru gitmekte olan turistik yolcu gemisinin dün denizin ortasında arızalanmasının ardından yapılan acil yardım çağrısı üzerine sahil güvenlik ekipleri kurtarma çalışmaları başlatmıştı. Bölgeye 5 helikopter ile birkaç arama kurtarma gemisi sevk edilmiş ancak kötü hava koşulları nedeniyle kurtarma gemileri geri dönmek zorunda kalmıştı.

Son Güncelleme: 25.03.2019 11:47
Anahtar Kelimeler:
Norveç Kuvaziyer Gemisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ünlü Ayakkabı Tasarımcısı Pakistan'dan İlham Aldı
Ünlü Ayakkabı Tasarımcısı Pakistan'dan İlham Aldı
Trump Abd'yi Sarsan Rusya Soruşturmasından Aklandı
Trump Abd'yi Sarsan Rusya Soruşturmasından Aklandı
Abd'yi Sarsan Rusya Soruşturmasında Trump’a Suçlama Yok
Abd'yi Sarsan Rusya Soruşturmasında Trump’a Suçlama Yok
Kanada'da dünyanın en büyük ve en yaşlı T-rex fosili bulundu
Kanada'da dünyanın en büyük ve en yaşlı T-rex fosili bulundu
Brexit'in iptali dilekçesinde imza sayısı 5 milyonu geçti
Brexit'in iptali dilekçesinde imza sayısı 5 milyonu geçti
Eşine öfkelendi, uçağıyla binaya çarptı
Eşine öfkelendi, uçağıyla binaya çarptı
30 metre yükseklikteki kule vinçten düşerek öldü
30 metre yükseklikteki kule vinçten düşerek öldü
Myanmar'da depoda patlama: 16 ölü, 48 yaralı
Myanmar'da depoda patlama: 16 ölü, 48 yaralı
İslamofobi'ye karşı ''birlik'' protestosu
İslamofobi'ye karşı ''birlik'' protestosu
Rusya, Venezuela'ya 100 asker ve 35 ton yardım malzemesi gönderdi
Rusya, Venezuela'ya 100 asker ve 35 ton yardım malzemesi gönderdi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim