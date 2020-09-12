Normandiya Dörtlüsü Toplantısı Danışmanların Katılımıyla Berlin\'de Yapıldı

Kiev, 12 Eylül 20 (.): Ukrayna krizine çözüm bulmak amacıyla Normandiya Dörtlüsü (Almanya, Fransa, Rusya ve Ukrayna) toplantısı, danışmanların katılımıyla Berlin'de yapıldı.

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, tarafların kapsamlı ateşkesin sürdürülmesini desteklediği bildirildi.

Açıklamada esir değişiminin ele alındığı belirtilerek, bu kişilere insani yardım ulaştırılması konusuna değinildiği kaydedildi.

İlerleyen haftalarda danışmanlar seviyesinde bir toplantının daha yapılması için fikir birliğine varıldığı ifade edilen açıklamada, Berlin'de gerçekleştirilmesi planlanan Normandiya Dörtlüsü Liderler Zirvesi'nin detaylarının da bu toplantıda görüşüleceği duyuruldu.

Üç yıl aradan sonra geçen sene aralıkta Fransa’nın başkenti Paris’te Normandiya Dörtlüsü Liderler Zirvesi yapılmıştı.

Ukrayna'nın doğusunda 2014'ten bu yana sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Ukrayna birlikleri arasındaki çatışmalar sürüyor.

(AA/TUĞ/ŞEB)