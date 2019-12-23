Noel kartından çıkan “zorla çalıştırılıyoruz“ notu Tesco’yu harekete geçirdi

İNGİLİZ PERAKENDE ŞİRKETİ TESCO, BİR NOEL KARTINDAN ÇIKAN MESAJDA KARTLARIN ÜRETİLDİĞİ TESİSTE İŞÇİLERİN ZORLA ÇALIŞTIRILDIĞI YÖNÜNDE İDDİALARIN YER ALMASININ ARDINDAN ÇİNLİ MATBAA ŞİRKETİNDEN ÜRETİMİ DURDURMASINI İSTEDİ

İngiltere'nin en büyük perakendecilerinden Tesco, zorla işçi çalıştırdığı iddia edilen Çinli matbaa şirketine olan siparişlerini durdurduğunu duyurdu.

Tesco'dan yapılan açıklamada, 6 yaşındaki bir çocuğun bir Tesco mağazasından aldığı Noel kartında “Biz yabancı mahkumlarız. Zorla çalıştırılıyoruz. Lütfen insan hakları organizasyonu haberdar ederek bize yardım edin.” ifadelerinin yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, Tesco yetkililerinin, çocuğun ailesinin kendilerine ulaşmasının ardından ihbarı değerlendirdiği ve Çinli Zhejiang Yunguang Printing adlı matbaa şirketinden üretimi durdurmasını istediği bildirildi.

Öte yandan Çinli şirketten yapılan açıklamada ise, “Suçlamalar asılsız. Yabancı medya bizimle iletişim geçtikten sonra iddialarla ilgili haberimiz oldu. Böyle bir şey yapmadık.“ ifadeleri yer aldı.

Çin Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada da iddiaların asılsız olduğu kaydedildi.