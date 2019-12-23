banner313
banner329
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
112175
ALTIN
284.035
DOLAR
5.9464
STERLİN
7.6917
EURO
6.5956
2 yıl hapse mahkum edildi
2 YIL HAPSE MAHKUM EDİLDİ
Çekiç ile yüzüne vurdu
ÇEKİÇ İLE YÜZÜNE VURDU
Kalbine yenildi
KALBİNE YENİLDİ
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Flaş Haber
Çekiç ile yüzüne vurdu
Kapat

Noel kartından çıkan “zorla çalıştırılıyoruz“ notu Tesco’yu harekete geçirdi

Noel kartından çıkan “zorla çalıştırılıyoruz“ notu Tesco’yu harekete geçirdi

23 Aralık 2019 Pazartesi 16:21
Noel kartından çıkan “zorla çalıştırılıyoruz“ notu Tesco’yu harekete geçirdi

İNGİLİZ PERAKENDE ŞİRKETİ TESCO, BİR NOEL KARTINDAN ÇIKAN MESAJDA KARTLARIN ÜRETİLDİĞİ TESİSTE İŞÇİLERİN ZORLA ÇALIŞTIRILDIĞI YÖNÜNDE İDDİALARIN YER ALMASININ ARDINDAN ÇİNLİ MATBAA ŞİRKETİNDEN ÜRETİMİ DURDURMASINI İSTEDİ

İngiltere'nin en büyük perakendecilerinden Tesco, zorla işçi çalıştırdığı iddia edilen Çinli matbaa şirketine olan siparişlerini durdurduğunu duyurdu.

Tesco'dan yapılan açıklamada, 6 yaşındaki bir çocuğun bir Tesco mağazasından aldığı Noel kartında “Biz yabancı mahkumlarız. Zorla çalıştırılıyoruz. Lütfen insan hakları organizasyonu haberdar ederek bize yardım edin.” ifadelerinin yer aldığı belirtildi.

banner317
Açıklamada, Tesco yetkililerinin, çocuğun ailesinin kendilerine ulaşmasının ardından ihbarı değerlendirdiği ve Çinli Zhejiang Yunguang Printing adlı matbaa şirketinden üretimi durdurmasını istediği bildirildi.

Öte yandan Çinli şirketten yapılan açıklamada ise, “Suçlamalar asılsız. Yabancı medya bizimle iletişim geçtikten sonra iddialarla ilgili haberimiz oldu. Böyle bir şey yapmadık.“ ifadeleri yer aldı.

Çin Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada da iddiaların asılsız olduğu kaydedildi.

Son Güncelleme: 23.12.2019 20:02
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Böyle kaza görülmedi! 69 araç birbirine girdi
Böyle kaza görülmedi! 69 araç birbirine girdi
Filistinli Başpapaz Hanna:
Filistinli Başpapaz Hanna: "zehirlenmemde Belirtiler İsrail'i Gösteriyor"
Azerbaycan'da Yerel Seçimlerde Oy Verme İşlemi Tamamlandı
Azerbaycan'da Yerel Seçimlerde Oy Verme İşlemi Tamamlandı
Pakistan'da Eski Bakan Yolsuzluk İddiasıyla Gözaltına Alındı
Pakistan'da Eski Bakan Yolsuzluk İddiasıyla Gözaltına Alındı
Ab'den Arakanlı Müslümanlara Ek Mali Yardım
Ab'den Arakanlı Müslümanlara Ek Mali Yardım
İran Cumhurbaşkanı Ruhani:
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "abd, İran'a Uyguladığı Yaptırımları Sona Erdirmek Zorunda Kalacak"
Fransa'da Grevler 19. Gününde
Fransa'da Grevler 19. Gününde
“Alkol bağımlısı erkekler daha çok şiddet uyguluyor“
“Alkol bağımlısı erkekler daha çok şiddet uyguluyor“
İngiltere, Kaşıkçı Cinayetine Karışan Herkesten Hesap Sorulmasını İstiyor
İngiltere, Kaşıkçı Cinayetine Karışan Herkesten Hesap Sorulmasını İstiyor
2019 Dünyada
2019 Dünyada "sokak Protestolarının Yılı" Oldu

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim