Nobel ödüllerinde cinsiyetçilik tartışması yeniden alevlendi

Nobel Ödüllerinde cinsiyet ayrımcılığı tartışması 2021 Nobel Ödülleri'nde hiçbir bilim kategorisinde bir kadın yer almamasıyla alevlendi.

Geçen yıl 2020 kimya ödülünün iki kadına verilmesiyle tarih yazıldı.

1901'de başlatılan ödül sürecinden beri ilk kez bir bilim ödülü yalnızca bir kadın ekibine verildi.

Emmanuelle Charpentier ve Jennifer A. Doudna, bir genom düzenleme yöntemi geliştirdikleri için kimya ödülünü aldı.

Bu yıl kimyadaki Nobel Ödülü, asimetrik organokatalizin geliştirilmesi için Benjamin List ve David MacMillan'a gitti.

Bilim dallarında hiçbir kadına ödül verilmemesi tartışmaları körükledi.

120 yıldır ödül alan kadınların erkeklere oranı çok düşük

Kolombiya, Bogota'daki Universidad ECCI'de astrofizikçi ve doktora sonrası araştırmacı Luz Angela Garcia, "120 yıldan fazla bir süredir devam eden ödül sürecinde, 2020'ye kadar bu ödülü alan 876 erkeğe kıyasla sadece 58 kadının Nobel ödülü alması endişe verici" dedi.

Garcia "Fizik ve kimya alanlarına bakıldığında boşluk daha büyük, ancak ekonomi veya tıpta durum daha iyi değil" diye konuştu.

Son 120 yılda ödül sahiplerine verilen 609 Nobel ödülünden sadece 58 kadın ödül aldı.