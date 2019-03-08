Nikol Paşinyan: Ermenistan'da otoriter sisteme yer yok

Ermenistan'da geçtiğimiz yıl seçilen ve bu yıl başbakanlık koltuğuna oturan Nikol Paşinyan, ülkede otoriter sisteme yer olmadığını söyledi.

Geçtiğimiz yıl yönetimin değişmesinin yolunu açan gösterilere öncülük eden Paşinyan, ülkede demokratik değişimin devam edeceği sözü verdi.

Brüksel'de Euronews'ün sorularını cevaplayan Ermenistan Başbakanı, "Eğer özgür ve demokratik seçimlerle tekrar seçilirsem göreve devam etmemde sorun yok. Ermenistan'da otoriter yönetim veya diktatörlük yaratma tehdidi konusunda hiçbir şans görmüyorum. Demokrasi bizim milli değerlerimizden ve halkımızdan kaynaklanıyor. Ermenistan'da sistem otoriter değil. Demokratik sistemde daha fazla insanı siyasi, ekonomik herhangi bir sürece dahil etmek önemli." diye konuştu.

Yolsuzlukla mücadele edeceğiz

Ermenistan'ın Avrupa Birliği değerleriyle uyumlu politikalar üreteceği mesajı veren Paşinyan, yolsuzlukla mücadeleye devam edeceklerini söyledi: "AB ile Kapsamlı ve Genişletilmiş Ortaklık Anlaşması yaptık. Hükümetimiz bu anlaşmanın tamamen uygulanması konusunda kararlı. Bu, gerçekten bağımsız hukuk sistemi, yolsuzlukla mücadele ve yolsuzluğu önlemek için kurumsal mekanizma kurulması anlamına geliyor."

Dış politikada Moskova ve Brüksel arasında seçim yapmak zorunda olmadıklarının altını çizen Ermenistan Başbakanı, "Bunun doğru bir formülasyon olduğunu düşünmüyorum. Bir dengeye sahip olmak hedefimiz. Dış politikamızın en önemli amacı bağımsızlığımızı daha güçlü hale getirmek, egemenliğimizi ve güvenliğimizi korumak." dedi.

Ülkede 2015 yılında yapılan referandumda başkanlıktan parlamenter sisteme geçilmesiyle yürütme yetkileri cumhurbaşkanından başbakana geçti. Üçüncü dönem için koltuğunu korumayı isteyen Serj Sarkisyan'a karşı başlayan protestolarda başta başkent Erivan olmak üzere diğer kentlerde halk sokağa çıktı. Protestoların 11. gününde Sarkisyan görevini bıraktı. Muhalif hareketin lideri Paşinyan 8 Mayıs’ta parlamentoda yapılan oylamada başbakan seçildi. Geçtiğimiz Ocak ayında Ermenistan Devlet Başkanı Armen Sarkisyan, aralıktaki erken seçimlerden beri başbakan vekili görevini yürüten Paşinyan'ı başbakan olarak atadı.