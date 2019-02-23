Nijeryalılar yeni devlet başkanı için oy kullandı

Nijerya'da ertelenen seçimler sonrası halk, devlet başkanı, senato ve meclis seçimleri için ülkenin 36 eyaleti ve başkent Abuja'da açılan sandıklarda oy kullandı.

Nijeryalı seçmen Oluwatoyin Eke, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün buraya oylarımızı kullanmak için geldik. Seçimi kazanan adayın ülkedeki güvenlik, eğitim, sağlık ve ekonomi sorunlarını çözmesini istiyoruz." dedi.

84 milyon kayıtlı seçmenden yaklaşık 73 milyonu seçmen kartı alarak oy kullandı.

Başkanlık, senato ve meclis seçimlerinin 16 Şubat'tan 23 Şubat'a ertelenmesi nedeniyle oy kullanma işlemine katılımın az olacağı tahmin ediliyordu.

Başkent Abuja'da oy kullanan Sani Umar, ülkenin bazı bölgelerindeki oy kullanma işlemlerinde gerginlikler ve saldırılar yaşandığına dikkati çekerek barışçıl bir gelecek istediklerini vurguladı.

Umar, "Bugün burada ülkenin geleceği için toplandık. Huzur ve barış içinde yaşamak ve kazanan kim olursa olsun bize verdiği sözleri tutmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

BUHARİ VE ATİKU OYLARINI KULLANDI

Tüm İlericiler Kongresi (APC) adayı mevcut Devlet Başkanı Muhammed Buhari ve eşi Ayşe Buhari oylarını Katsina'da kullandı.

Ana muhalefetteki Halkın Demokratik Partisi (PDP) adayı Atiku Abubakar, eşi Titi Abubakar ile Adamava eyaletinde oy kullandı.

20 ÜLKE VE 134 KURUMDAN GÖZLEMCİ SEÇİMLERİ TAKİP ETTİ

Nijerya'daki seçimlerde uluslararası gözlemciler de barışçıl ve adil bir seçim için seçim bölgelerinde görev aldı.

20 ülkeden, yerli ve yabancı toplam 134 kurumdan gözlemci ülkenin farklı bölgelerinde seçimleri takip etti.

Devlet başkanlığı yarışında, APC'den mevcut Devlet Başkanı Muhammed Buhari ile ana muhalefet PDP adayı Atiku Abubakar'ın ismi öne çıkıyor.

