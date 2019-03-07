Nijeryalı kızların dramı: Dünya Kupası için Rusya'ya gittiler fuhuş bataklığına saplandılar

Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nı izlemek için Moskova'nın yolunu tutan iki bini aşkın Nijeryalı genç kızın bu serüveni kabusla bitti.

Taraftar kimlikleriyle Nijerya'dan Rusya'ya vize sorunu olmadan giden Nijeryalı gençlerin birçoğu, ülkede kalarak iş bulmayı umuyordu. Ancak çoğu fuhuş bataklığına saplanan ve adeta bir seks kölesi gibi çalıştırılan bu kızların evlerine para gönderme hayalleri de suya düştü.

Bu kişilerden biri de 19 yaşındaki Blessing Obuson. Moskova'ya ülkesi Nijerya'nın maçlarını izlemek için giden genç kız, turnuvadan sonra Rusya'da kalarak iki yaşındaki kızına ve küçük kardeşlerine para göndermeyi amaçlıyordu. Blessing bir dükkanda tezgahtarlık işi bulabileceğini düşünüyordu, ancak işler hiç de sandığı gibi gitmedi.

Rusya'daki bir fuhuş mafyası tarafından kaçırılan genç Blessing, kendi gibi Nijerya uyruklu olan 11 kızla birlikte Moskova'nın banliyölerinde bulunan bir eve zorla kapatılarak seks kölesi olarak kullanıldı. Madam diye adlandırılan başka bir Nijeryalı kadın tarafından pasaportlarına el konulan kızlar öldürülmekle tehdit edildi. Fuhuş mafyası tüm bu kızlara 50 bin dolar borcu olduğunu ve bu parayı ödemeden gitmelerine izin vermeyeceklerini söyledi.

Blessing Obuson ve aynı mekanda zorla fuhuş bataklığına itilen diğer Nijeryalı kızlar, İngilizce bilen ve müşteri kılığında mafyayla irtibat kuran bir aktivist tarafından kurtarıldı. Olay sonrası 2 Nijerya uyruklu kişi, insan kaçakçılığından dolayı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Geçtiğimiz Eylül ayında 22 yaşındaki Alifat Momoh adlı Nijerya uyruklu bir kız, fuhuş sonrası para ödemeyi reddeden bir müşteri tarafından öldürülmüştü.

Rus polisi Dünya Kupası esnasında ülkeye giren Nijeryalılardan bin 863'ünün hala ülkeden ayrılmadığını ve bu kişilerin 1 Ocak 2019 itibariyle vize sürelerinin dolduğunu açıkladı. Moskova'da fuhuş bataklığına saplanan insanlara yardım eden bir sivil toplum örgütünde çalışan Kenny Kehindo, bugüne kadar 40 genç kızı kurtararak Nijerya'ya geri gönderdiklerini ancak yüzlercesinin hala seks kölesi olarak çalışmaya devam ettiğini belirtiyor.

Köleliğe karşı savaşan bir diğer grup olan Alternativa da, St Petersburg ve Dünya Kupası'nın düzenlendiği diğer bazı şehirlerde Nijeryalı kadınlardan imdat telefonları aldıklarını belirtiyor.

Kehindo ve ekibinin tahminlerine göre Rusya'da iki binin üzerinde Nijerya uyruklu genç kız hala fuhuş bataklığında... Bu beladan yeni kurtulan 19 yaşındaki Blessing Obuson da aynı şeyi söylüyor: "Birçok kız hala bu bataklıkta..."