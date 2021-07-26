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Nijerya'da sel felaketi: 15 ölü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kano eyaletinde devam eden şiddetli yağışların neden olduğu sellerde 15 kişi hayatını kaybetti.

26 Temmuz 2021 Pazartesi 09:00
Nijerya'da sel felaketi: 15 ölü

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Doguwa Köy Şefi Alhaji Yusif Umar, yaptığı açıklamada, Kano eyaletine bağlı Doguwa köyünde 23 Temmuz'dan bu yana devam eden şiddetli yağışların sele yol açtığını belirtti.

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Umar, felakette 15 kişinin hayatını kaybettiğini, birçok yaralı bulunduğunu ve çok sayıda kişiden de haber alınamadığını aktardı.

Bölgede arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını kaydeden Umar, sel nedeniyle çok sayıda evin de hasar gördüğünü ifade etti.

Tropikal iklim kuşağındaki ülkede, yıllık ortalama yağış miktarı bölgesel olarak farklılık gösteriyor.

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Son Güncelleme: 26.07.2021 09:13
Anahtar Kelimeler:
Nijeryada Sel
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