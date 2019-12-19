banner313
banner329
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
111500
ALTIN
281.421
DOLAR
5.9188
STERLİN
7.7117
EURO
6.5829
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Hava durumu
HAVA DURUMU
Sürücülerin dikkatine
SÜRÜCÜLERİN DİKKATİNE
7 bin 500 Sterlin için başını yaktı!
7 BİN 500 STERLİN İÇİN...
Flaş Haber
Sevenleri şokta
Kapat

Nijerya'da Sel 51 Bin Kişiyi Yerinden Etti

Abuja, 19 Aralık 19 : Batı Afrika ülkelerinden Nijerya\'nın güneyinde sağanakların yol açtığı sel nedeniyle 51 bin kişinin yerinden olduğu bildirildi.

Nijerya'da Sel 51 Bin Kişiyi Yerinden Etti

Abuja, 19 Aralık 19 : Batı Afrika ülkelerinden Nijerya\'nın güneyinde sağanakların yol açtığı sel nedeniyle 51 bin kişinin yerinden olduğu bildirildi.

19 Aralık 2019 Perşembe 16:22
Nijerya'da Sel 51 Bin Kişiyi Yerinden Etti

Abuja, 19 Aralık 19 : Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın güneyinde sağanakların yol açtığı sel nedeniyle 51 bin kişinin yerinden olduğu bildirildi.
Nijerya Acil Durum Yönetimi Ajansının (SEMA) Genel Müdürü Princewill Ayim, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cross River eyaletinin Boki, Etung, Biase, Calabar bölgelerinde büyük hasara yol açan sel felaketi nedeniyle yaklaşık 51 bin kişinin evsiz kaldığını belirtti.
Ayim, sel nedeniyle çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini, 4 bin 370 evin su altında kaldığını, binlerce dönüm tarım arazisinin de zarar gördüğünü kaydetti.

banner317
Eyalette selzedeler için geçici kamp kurulduğunu ve halka insani yardımları ulaştırmak için çalışmalar başlatıldığını dile getiren Ayim, seller nedeniyle kolera ve sıtma gibi bulaşıcı hastalıkların da baş gösterdiğinin altını çizdi.
(AA/ÖZ/HA)
 

Son Güncelleme: 20.12.2019 09:28
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Etiyopya İlk Uydusunu Fırlattı
Etiyopya İlk Uydusunu Fırlattı
Google milyar euroluk ceza ödedi
Google milyar euroluk ceza ödedi
Dünyanın en eski ağaç fosilleri New York'ta bulundu
Dünyanın en eski ağaç fosilleri New York'ta bulundu
Yabancı savaş uçakları Libya'nın Misrata kentini vurdu
Yabancı savaş uçakları Libya'nın Misrata kentini vurdu
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
Moskova'da silahlı saldırı
Moskova'da silahlı saldırı
Irak'ta Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanı protesto edildi
Irak'ta Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanı protesto edildi
Avrupa Parlamentosu, Göstericilere Karşı Orantısız Güç Nedeniyle İran'ı Kınadı
Avrupa Parlamentosu, Göstericilere Karşı Orantısız Güç Nedeniyle İran'ı Kınadı
Pakistan Hükümeti Müşerref'i Yargılayan Hakimin Görevden Alınması İçin Harekete Geçti
Pakistan Hükümeti Müşerref'i Yargılayan Hakimin Görevden Alınması İçin Harekete Geçti
İngiliz Ordusunda Irkçılığın Yaygınlaştığı İddia Edildi
İngiliz Ordusunda Irkçılığın Yaygınlaştığı İddia Edildi

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim