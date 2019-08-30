Nijerya\'daki Silahlı Soygunlarda 7 Ayda Bin 460 Kişi Öldürüldü

NİJERYA HÜKÜMETİ SEKRETERLİK OFİSİ SEKRETERİ EMİNE SHAMAKİ:

"2019 YILININ OCAK AYINDAN TEMMUZ AYINA KADARKİ SÜREÇTE, ÜLKE GENELİNDE 330 SALDIRI GERÇEKLEŞTİRİLDİ VE BU SALDIRILARDA BİN 460 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ"

Abuja, 30 Ağustos 19 : Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da son 7 ayda yaşanan 330 silahlı soygunda bin 460 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya Hükümeti Sekreterlik Ofisi Sekreteri Emine Shamaki, ülkedeki güvenlik konularının görüşüldüğü toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "2019 yılının Temmuz ayına kadarki süreçte, ülke genelinde 330 saldırı gerçekleştirildi ve bu saldırılarda bin 460 kişi hayatını kaybetti." dedi.

Silahlı soygun girişimlerinin en fazla ülkenin kuzeybatısında gerçekleştiğine dikkati çeken Shamaki, "Kuzeybatı eyaletleri, ülkenin en barışçıl bölgeleri arasındaydı ancak son yıllarda yaşanan silahlı soygun girişimleri burayı güvensiz hale getirdi." ifadelerini kullandı.

Shamaki, bölge eyalet valileri, toplumun ileri gelenleri ve güvenlik güçleriyle yürütülen çalışmalarla bu saldırıları azaltmayı hedeflediklerini kaydetti.

(AA/HUR/ŞEB)

