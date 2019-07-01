Nijerya\'da Yolcu Teknesi Battı

EGBİN NEHRİ'NDE BATAN TEKNEDEKİ 27 KİŞİDEN 3'Ü KURTARILDI, 2 KİŞİNİN CESEDİNE ULAŞILDI
22 KİŞİYİ ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Abuja, 1 Temmuz 19 : Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeyinde 27 kişiyi taşıyan teknenin Egbin Nehri'nde battığı, 2 kişinin cesedine ulaşıldığı, 3 kişinin kurtarıldığı bildirildi.
Oke-Osanyintolu, kazanın ardından başlatılan çalışmalarda 2 kişinin cesedinin bulunduğunu, 3 kişinin kurtarıldığını belirterek, 22 kişiden ise hala haber alınamadığını ifade etti.
Kurtarılanların hastaneye kaldırıldığını aktaran Oke-Osanyintolu, arama kurtarma çalışmalarına devam edildiğini kaydetti.
(AA/RU/YIL)