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Nijerya\'da Yolcu Teknesi Battı

EGBİN NEHRİ\'NDE BATAN TEKNEDEKİ 27 KİŞİDEN 3\'Ü KURTARILDI, 2 KİŞİNİN CESEDİNE ULAŞILDI

Nijerya\'da Yolcu Teknesi Battı

EGBİN NEHRİ\'NDE BATAN TEKNEDEKİ 27 KİŞİDEN 3\'Ü KURTARILDI, 2 KİŞİNİN CESEDİNE ULAŞILDI

01 Temmuz 2019 Pazartesi 14:50
Nijerya\'da Yolcu Teknesi Battı

EGBİN NEHRİ'NDE BATAN TEKNEDEKİ 27 KİŞİDEN 3'Ü KURTARILDI, 2 KİŞİNİN CESEDİNE ULAŞILDI

22 KİŞİYİ ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Abuja, 1 Temmuz 19 : Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeyinde 27 kişiyi taşıyan teknenin Egbin Nehri'nde battığı, 2 kişinin cesedine ulaşıldığı, 3 kişinin kurtarıldığı bildirildi. 

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Nijerya Acil Durum Yönetimi Ajansının (SEMA) Lagos Koordinatörü Olufemi Oke-Osanyintolu, teknenin, kapasitesinin üzerinde mal ve yolcu taşıdığı için battığını açıkladı. 

Oke-Osanyintolu, kazanın ardından başlatılan çalışmalarda 2 kişinin cesedinin bulunduğunu, 3 kişinin kurtarıldığını belirterek, 22 kişiden ise hala haber alınamadığını ifade etti. 

Kurtarılanların hastaneye kaldırıldığını aktaran Oke-Osanyintolu, arama kurtarma çalışmalarına devam edildiğini kaydetti.

(AA/RU/YIL)
 

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