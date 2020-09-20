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Nijerya\'da Yolcu Otobüsü Nehire Düştü: 14 Ölü

Abuja, 20 Eylül 20 (.): Nijerya\'nın Ebonyi eyaletinde yolcu taşıyan otobüsün nehire düşmesi sonucunda ilk belirlemelere göre 14 kişi hayatı kaybetti.

20 Eylül 2020 Pazar 09:44
Nijerya\'da Yolcu Otobüsü Nehire Düştü: 14 Ölü
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Abuja, 20 Eylül 20 (.): Nijerya'nın Ebonyi eyaletinde yolcu taşıyan otobüsün nehire düşmesi sonucunda ilk belirlemelere göre 14 kişi hayatı kaybetti.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Ebonyi eyaletindeki Akaeze-Ishiagu kara yolunda 30 yolcusu bulunan otobüs,  Akaeze-Ukwu Nehri'ne düştü.

Olay bölgesinde yapılan arama kurtarma çalışmalarında ilk belirlemelere göre 14 kişinin cesedine ulaşıldı, 5 kişi de sağ kurtarıldı.

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Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdürdüğünü, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini dile getirdi.

Yetkililer, kazaya aşırı hızın yol açmış olabileceğini belirtti.
 

(AA/TUĞ/HA)

 

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