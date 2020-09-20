Nijerya\'da Yolcu Otobüsü Nehire Düştü: 14 Ölü

Abuja, 20 Eylül 20 (.): Nijerya'nın Ebonyi eyaletinde yolcu taşıyan otobüsün nehire düşmesi sonucunda ilk belirlemelere göre 14 kişi hayatı kaybetti.



Yerel basında çıkan haberlere göre, Ebonyi eyaletindeki Akaeze-Ishiagu kara yolunda 30 yolcusu bulunan otobüs, Akaeze-Ukwu Nehri'ne düştü.



Olay bölgesinde yapılan arama kurtarma çalışmalarında ilk belirlemelere göre 14 kişinin cesedine ulaşıldı, 5 kişi de sağ kurtarıldı.



Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdürdüğünü, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini dile getirdi.Yetkililer, kazaya aşırı hızın yol açmış olabileceğini belirtti.

(AA/TUĞ/HA)