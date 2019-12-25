Nijerya\'da Tutuklanan Aktivist Gazeteci Serbest Bırakıldı

Abuja, 25 Aralık 19 : Nijerya'da ağustostan beri tutuklu bulunan ünlü aktivist ve gazeteci OmoyeleSowore serbest bırakıldı.

Adalet Bakanı ve Başsavcı AbubakarMalami, Sowore'nin kefaletle mahkeme tarafından serbest bırakıldığını açıkladı.

Sahibi olduğu SaharaReports'unTwitter hesabından Sowore'nin fotoğrafı paylaşıldı, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

NİJERYA'DA "DEVRİM" ÇAĞRISI

Ülkede bu yıl yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde aday olan Sowore, 2 Ağustos'ta seçimlerin güvenilir olmadığını gerekçe göstererek devrim çağrısı yapmıştı.

Sowore, Devlet Başkanı Muhammed Buhari hakkında yanlış ve hakaret içeren bilgiler paylaştığı ve kara para akladığı suçlamasıyla tutuklanmıştı.

(AA/RU/ŞEB)

