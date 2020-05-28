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Nijerya\'da Silahlı Saldırılarda En Az 60 Kişi Öldü

Abuja, 28 Mayıs 20 (.): Batı Afrika ülkelerinden Nijerya\'nın kuzeybatısında düzenlenen silahlı saldırılarda en az 60 kişi hayatını kaybetti.

28 Mayıs 2020 Perşembe 19:05
Nijerya\'da Silahlı Saldırılarda En Az 60 Kişi Öldü
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Abuja, 28 Mayıs 20 (.): Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın kuzeybatısında düzenlenen silahlı saldırılarda en az 60 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, yaklaşık 100 motosikletli silahlı kişi, Sokoto eyaletine bağlı komşu köyler Garki, Dan Aduwa, Kuzari, Katuma ve Masawa'da etrafa ateş açtı.

Saldırılarda en az 60 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Yüzlerce kişi korkudan evlerini terk ederken, saldırı nedeniyle tarım ürünleri zarar gördü.

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Sokoto Eyaleti Polis Sözcüsü Muhammad A Sadiq, olayla ilgili henüz açıklama yapmadı.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını öne sürüyor.

Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor.

(AA/FEZ)

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