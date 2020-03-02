banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
107639
ALTIN
322.619
DOLAR
6.2470
STERLİN
7.9697
EURO
6.9325
İngiltere sessizliğini sürdürüyor
İngiltere sessizliğini sürdürüyor
8 kişinin hesabı sorulmuş muydu?
8 kişinin hesabı sorulmuş muydu?
Kendimi bildim bileli yeni bir hastane yapılacak!
Kendimi bildim bileli yeni bir...
Hastane Yangınının Gizli Kahramanları
Hastane Yangınının Gizli Kahramanları
Flaş Haber
Asgari ücrete ara emri
Kapat

Nijerya\'da Silahlı Saldırılar: 30 Ölü

Abuja, 2 Mart 20 : Batı Afrika ülkesi Nijerya\'nın kuzeybatısında düzenlenen silahlı saldırılarda 30 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya\'da Silahlı Saldırılar: 30 Ölü

Abuja, 2 Mart 20 : Batı Afrika ülkesi Nijerya\'nın kuzeybatısında düzenlenen silahlı saldırılarda 30 kişi hayatını kaybetti.

02 Mart 2020 Pazartesi 10:49
Nijerya\'da Silahlı Saldırılar: 30 Ölü
banner337

Abuja, 2 Mart 20 : Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeybatısında düzenlenen silahlı saldırılarda 30 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Nijerya Hava Kuvvetlerinin (NAF) geçen haftalarda Kaduna eyaletinde düzenlediği operasyonların ardından silahlı kişiler çok sayıda köye saldırdı.

banner317
Saldırılarda en az 30 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Kaduna Eyaleti Polis Sözcülüğü olayla ilgili henüz açıklama yapmadı.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

(AA/ÖZ/ŞEB)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yemen'de Son 24 Saatte 25 Bin Sivil, Çatışma Bölgesinden Kaçtı
Yemen'de Son 24 Saatte 25 Bin Sivil, Çatışma Bölgesinden Kaçtı
Çin'de Kovid-19 salgınıyla mücadeleyle görevli iki yetkiliyi öldüren kişi idama mahkum edildi
Çin'de Kovid-19 salgınıyla mücadeleyle görevli iki yetkiliyi öldüren kişi idama mahkum edildi
Abd'de Bodrum Katında Yaşayan 25 Yaşında Timsah Bulundu
Abd'de Bodrum Katında Yaşayan 25 Yaşında Timsah Bulundu
Almanya İçişleri Bakanı Seehofer, koronavirüs nedeniyle Merkel'in elini sıkmadı
Almanya İçişleri Bakanı Seehofer, koronavirüs nedeniyle Merkel'in elini sıkmadı
Cezayir Ve Mısır'da Yeni Tip Koronavirüs Vakaları
Cezayir Ve Mısır'da Yeni Tip Koronavirüs Vakaları
Yeni Zelanda, Çin Ve İran'dan Seyahat Yasağını Yeniden Uzattı
Yeni Zelanda, Çin Ve İran'dan Seyahat Yasağını Yeniden Uzattı
30 binden fazla canlı türünün nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya
30 binden fazla canlı türünün nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya
Kuzey Kore'den Doğu Denizi'nde yeni füze denemesi
Kuzey Kore'den Doğu Denizi'nde yeni füze denemesi
‘Corona’ salgını gezegene ‘yaradı’
‘Corona’ salgını gezegene ‘yaradı’
İsrailli seçmenler bir yıl içinde üçüncü kez sandık başında
İsrailli seçmenler bir yıl içinde üçüncü kez sandık başında

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim