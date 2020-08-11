banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1095
ALTIN
462.689
DOLAR
7.2274
STERLİN
9.5096
EURO
8.5180
Siyasi intihar
Siyasi intihar
Özersay akıllıysa hükümeti şimdi bozar?
Özersay akıllıysa hükümeti şimdi bozar?
Testler ve karantina konusu politik krize dönüşmeden…
Testler ve karantina konusu politik...
CB’de sağ-sol hikayesi yalan
CB’de sağ-sol hikayesi yalan
banner355

Nijerya\'da Silahlı Saldırı: 13 Ölü

 

11 Ağustos 2020 Salı 15:27
Nijerya\'da Silahlı Saldırı: 13 Ölü
banner337
banner351

 

Abuja, 11 Ağustos 20 : Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Benue eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti.

Benue Eyalet Polis Sözcüsü Sewuese Anene, yaptığı açıklamada, eyaletin Apa bölgesine gelen kimliği belirsiz yaklaşık 20 silahlı kişinin etrafa ateş açtığını belirtti.

banner341
Anene, polisin olay yerinde 13 kişinin cesedini bulduğunu, çok sayıda kişinin de yaralandığını kaydetti.

Saldırıda evlerin kundaklandığını aktaran Anene, birçok kişinin de kayıp olduğunu ifade etti.

Öte yandan, ulusal basında çıkan haberlerde saldırının bölgedeki liderlik kavgasından kaynakladığı öne sürüldü.

Bölgede 1994'te liderin ölümünden sonra zaman zaman taraflar arası liderlik mücadelesi yaşanıyor.

(AA/ÖZ/HA)

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hindistan’daki Sellerde Ölü Sayısı 246'ya Yükseldi
Hindistan’daki Sellerde Ölü Sayısı 246'ya Yükseldi
Ab, Doğu Akdeniz'de Diyalog Çağrısında Bulundu
Ab, Doğu Akdeniz'de Diyalog Çağrısında Bulundu
Rusya'nın Kovid-19 Aşı Çalışmaları
Rusya'nın Kovid-19 Aşı Çalışmaları
Almanya'nın Nüfusu Göçle Artarken Gençlerin Oranı Azalıyor
Almanya'nın Nüfusu Göçle Artarken Gençlerin Oranı Azalıyor
İngiltere’de Karantina Döneminde 730 Bin Kişi İşini Kaybetti
İngiltere’de Karantina Döneminde 730 Bin Kişi İşini Kaybetti
Çin'de Şiddetli Yağış: 6 Ölü
Çin'de Şiddetli Yağış: 6 Ölü
Dev bankaları batık kredi telaşı sardı
Dev bankaları batık kredi telaşı sardı
Putin’den flaş aşı açıklaması: Corona virüsü aşısına onay çıktı
Putin’den flaş aşı açıklaması: Corona virüsü aşısına onay çıktı
Abd'de Sahile Vuran Onlarca Yunus Gönüllüler Tarafından Kurtarıldı
Abd'de Sahile Vuran Onlarca Yunus Gönüllüler Tarafından Kurtarıldı
Cüce Gezegen Ceres'te yaşam belirtisi
Cüce Gezegen Ceres'te yaşam belirtisi

banner350

banner361

banner357

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim