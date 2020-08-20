banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1125
ALTIN
456.656
DOLAR
7.2906
STERLİN
9.5600
EURO
8.6344
Maaş ödemek başarıysa eğer...
Maaş ödemek başarıysa eğer...
Gönülleri okşayan sağlık skandalı
Gönülleri okşayan sağlık skandalı
Utanmak yetmez Ali Pilli, istifa et
Utanmak yetmez Ali Pilli, istifa...
Ankara’nın planı ne?
Ankara’nın planı ne?
banner355

Nijerya\'da Silahlı Saldırı: 11 Ölü

Abuja, 20 Ağustos 20 (.): Batı Afrika ülkelerinden Nijerya\'nın Niger eyaletinde, silahlı saldırı sonucu 11 kişi hayatını kaybetti. 

20 Ağustos 2020 Perşembe 09:25
Nijerya\'da Silahlı Saldırı: 11 Ölü
banner337
banner351

Abuja, 20 Ağustos 20 (.): Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Niger eyaletinde, silahlı saldırı sonucu 11 kişi hayatını kaybetti. 

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, eyaletin Tashan Kare bölgesine gelen silahlı kişiler rastgele ateş açtı.  Saldırıda 11 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Nijerya Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Enenche de eyalette silahlı çetelere karşı operasyon düzenlendiğini bildirdi. Operasyonda çok sayıda silahlı çete üyesinin etkisiz hale getirildiğini aktaran Enenche, çok sayıda kişinin de yaralı olarak yakalandığını kaydetti. 

Enenche, operasyonda 3 askerin öldüğünü, 2 askerin de yaralandığını aktardı.

banner341
MOTOSİKLET KULLANIMI YASAKLANMIŞTI

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölgede zaman zaman, hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

(AA/ÖZ/GÜL)

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Abd, İran'a Yaptırımlarını Geri Getirebilecek Mekanizmayı Kullanacakları Konusunda Bmgk'yi Bilgilendirecek
Abd, İran'a Yaptırımlarını Geri Getirebilecek Mekanizmayı Kullanacakları Konusunda Bmgk'yi Bilgilendirecek
Demokrat Partinin Sanal Kurultayında Obama, Trump'a Yüklendi
Demokrat Partinin Sanal Kurultayında Obama, Trump'a Yüklendi
Bm:
Bm: "libya Açıklarında Tekne Kazasında 5'i Çocuk En Az 45 Düzensiz Göçmen Öldü"
Trump:
Trump: "bae, F-35 Satın Almak İstiyor"
Ukrayna'nın Doğusundaki 4 Bölgeden Daha Silahlı Güçlerin Geri Çekilmesinde Uzlaşıldı
Ukrayna'nın Doğusundaki 4 Bölgeden Daha Silahlı Güçlerin Geri Çekilmesinde Uzlaşıldı
Almanya'da şiddet uygulayan 3 polis görevden uzaklaştırıldı
Almanya'da şiddet uygulayan 3 polis görevden uzaklaştırıldı
Trump: Erdoğan ile çok iyi ilişkilerimiz var
Trump: Erdoğan ile çok iyi ilişkilerimiz var
İsrail askerleri Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı
İsrail askerleri Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı
ABD'de tutuklu Müslüman göçmenlere domuz eti zorlaması
ABD'de tutuklu Müslüman göçmenlere domuz eti zorlaması
BMGK'dan Mali'deki darbeye kınama
BMGK'dan Mali'deki darbeye kınama

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim