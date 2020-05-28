banner348
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
105423
ALTIN
378.304
DOLAR
6.8064
STERLİN
8.3701
EURO
7.5101
banner339
Mültüci tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAK
Havuza düşen 16 aylık bebek yoğun bakımda
SORUMSUZ BAKICI TUTUKLANDI
Koronavirüs salgınında dünya genelinde son durum ne?
KÜRESEL SALGINDA BİLANÇO
EL-SEN: “Kurumu özerk bir yapıya kavuşturacağız”
ELSEN'DEN AÇIKLAMA

Nijerya\'da Silahlı Çete Üyesi 30 Kişi Öldürüldü

Abuja, 28 Mayıs 20 (.): Nijerya\'nın kuzeybatısında ordunun, çobanlar ile çiftçiler arasında çatışmaların yaşandığı bölgede düzenlediği operasyonda silahlı çete üyesi 30 kişi etkisiz hale getirildi.

28 Mayıs 2020 Perşembe 14:38
Nijerya\'da Silahlı Çete Üyesi 30 Kişi Öldürüldü
banner337
banner345

Abuja, 28 Mayıs 20 (.): Nijerya'nın kuzeybatısında ordunun, çobanlar ile çiftçiler arasında çatışmaların yaşandığı bölgede düzenlediği operasyonda silahlı çete üyesi 30 kişi etkisiz hale getirildi.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Eneche, basına yaptığı açıklamada, Zamafara eyaletin Doumborou ormanında silahlı çete üyelerine yönelik hava ve karadan operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Eneche, operasyonda 30 çete üyesinin öldürüldüğünü kaydederek, çok sayıda kişinin de yaralı olarak kaçtığını söyledi.

Operasyonda sığınaklar ve lojistik malzemelerin imha edildiğini ifade eden Eneche, çetelere ait silah ve çok sayıda önemli mühimmatın da ele geçirildiğini aktardı.

Zamfara ve Katsina eyaletlerinde, son bir haftada silahlı çetelere yönelik düzenlenen operasyonlarda en az 300 çete üyesi etkisiz hale getirildi.

banner341
OTLAK KAVGASI

Zamfara eyaleti, 4 yıldır hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Bölgede çatışmalar nedeniyle yaklaşık 2 bin kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Zamfara Eyaleti Valisi Bello Mohammed Matawalle öncülüğünde geçen sene iki grup, aralarındaki çatışmaları bitirecek barış anlaşmasını imzalandı, 2 binden fazla çete üyesi silah bıraktı.

(AA/AK/GÜL)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Azerbaycan'da Cumhuriyet Günü
Azerbaycan'da Cumhuriyet Günü
Tayland'da Kovid-19 Salgınında 8,4 Milyon Kişi İşini Kaybedebilir
Tayland'da Kovid-19 Salgınında 8,4 Milyon Kişi İşini Kaybedebilir
Yeni Delhi'de Olası Çekirge İstilasına Karşı Önlemler Alınıyor
Yeni Delhi'de Olası Çekirge İstilasına Karşı Önlemler Alınıyor
G20'nin Mal Ticareti Kovid-19 Etkisiyle Daraldı
G20'nin Mal Ticareti Kovid-19 Etkisiyle Daraldı
Bağdat’ta Kovid-19 Vaka Sayısındaki Artış Endişeye Neden Oluyor
Bağdat’ta Kovid-19 Vaka Sayısındaki Artış Endişeye Neden Oluyor
Abd Ordusu Trump'a Rağmen Suriye'ye Yerleşiyor
Abd Ordusu Trump'a Rağmen Suriye'ye Yerleşiyor
İran'da Kovid-19 Nedeniyle Ölenlerin Sayısı 7 Bin 627'ye Yükseldi
İran'da Kovid-19 Nedeniyle Ölenlerin Sayısı 7 Bin 627'ye Yükseldi
Belçika'da Kovid-19 Vaka Sayısı 58 Bine Yaklaştı
Belçika'da Kovid-19 Vaka Sayısı 58 Bine Yaklaştı
Kovid-19, 2020'de yoksul çocuk sayısını 86 milyon artırabilir
Kovid-19, 2020'de yoksul çocuk sayısını 86 milyon artırabilir
Easyjet 4 bin 500 kişiyi işten çıkaracak
Easyjet 4 bin 500 kişiyi işten çıkaracak

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim