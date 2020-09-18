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Nijerya\'da Sel 50 Bin Kişiyi Yerinden Etti

Abuja, 18 Eylül 2020 (.): Batı Afrika ülkelerinden Nijerya\'nın Kogi eyaletinde etkili yağışların yol açtığı sel nedeniyle 50 bin kişinin yerinden olduğu bildirildi.

18 Eylül 2020 Cuma 19:46
Nijerya\'da Sel 50 Bin Kişiyi Yerinden Etti
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Abuja, 18 Eylül 2020 (.): Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Kogi eyaletinde etkili yağışların yol açtığı sel nedeniyle 50 bin kişinin yerinden olduğu bildirildi.

Nijerya Acil Durum Yönetimi Ajansından (SEMA) yapılan açıklamada, Kogi eyaletinin farklı bölgelerinde büyük hasara yol açan sel felaketi nedeniyle 50 binden fazla kişinin evsiz kaldığı belirtildi.

Sel nedeniyle binlerce evin kısmen ya da tamamen kullanılamaz hale geldiği kaydedilen açıklamada, on binlerce hektarlık tarım arazinin de sular altında kaldığı ifade edildi.

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Eyalette sel mağdurlarının, bölgelerdeki okul ve geçici kamplara sığındığı aktarıldı.

Ülkede genelinde ay başından bu yana sel felaketlerinde 77 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya genelinde şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle on binlerce kişi evsiz, on binlerce hektarlık ekili arazi de sular altında kaldı.

Batı Afrika'da haziran-eylül döneminde etkili olan yağışlar sellere yol açıyor. Bu yıl Burkina Faso, Nijer ve Senegal gibi bölge ülkelerinde de sel felaketleri yaşanmıştı.

(AA/ID/ÖK)
 

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