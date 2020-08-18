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Nijerya\'da Kolera Salgını: 11 Ölü

Abuja, 18 Ağustos 20 (.): Batı Afrika ülkesi Nijerya\'nın Kano eyaletinde kolera salgını nedeniyle son bir haftada 11 kişi hayatını kaybetti.

18 Ağustos 2020 Salı 16:31
Nijerya\'da Kolera Salgını: 11 Ölü
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Abuja, 18 Ağustos 20 (.): Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kano eyaletinde kolera salgını nedeniyle son bir haftada 11 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinin (NCDC) Kano Koordinatörlerden Ubali Dawud Ebubekir, yaptığı açıklamada, eyaletin Dan Tarko ve Tumfafi köylerinde son bir haftada 11 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

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Ebubekir, eyalete bağlı 2 bölgede son 5 günde 150'ye yakın vaka tespit edildiğini dile getirerek, bölgelerde 60 kişinin tedavi altına alındığını kaydetti.

Halkın salgın nedeniyle panik yaşadığını aktaran Ebubekir, belirtiler ortaya çıktığında hastanelere başvurulması tavsiyesinde bulundu.

Nijerya'da temiz su ihtiyacının karşılanamaması ve tıbbi müdahalenin anında ve etkili bir biçimde yapılamaması, salgın hastalık ve ölüm riskini artırıyor. Ülkede çocuk felci, tifo, sıtma, ishal ve maymun çiçek virüsü gibi salgın hastalıklara sıklıkla rastlanıyor.

(AA/FEZ)
 

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