Nijerya\'da Her Yıl 4 Bin 500 Hamile Kadın Sıtmadan Hayatını Kaybediyor

Abuja, 9 Mart 20 (.): Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'daki sıtma salgını, her yıl 4 bin 500 hamile kadının hayatını kaybetmesine neden oluyor.

Kadınlar İçin Önleyici Tedavi Proje Direktörü Orji Jhpiego gazetecilere yaptığı açıklamada, Nijerya'daki sıtmadan ülke genelindeki çocuk sahibi annelerin yüzde 11'inin etkilendiğini dile getirdi.

Jhpiego, "Nijerya'da sıtma nedeniyle yılda yaklaşık 4 bin 500 hamile kadın hayatını kaybediyor." ifadelerini kullandı.



Dünya genelinde yaşanan sıtma vakalarının yüzde 25'inin Nijerya'da bulunduğuna dikkati çeken Jhpiego, "Hamile kadınları sıtmaya karşı korumamız gerekli." açıklamasını yaptı.Dünya Sağlık Örgütünün raporuna göre, dünyada en fazla sıtma vakası Nijerya'da görülüyor. 2018'de yaklaşık 155 milyon insanın sıtmaya yakalandığı, bunun 84 milyonun Nijerya ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde görüldüğü kaydedildi.(AA/TUĞ/FG)