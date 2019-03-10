Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 19°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101538
ALTIN
227.108
DOLAR
5.4464
STERLİN
7.0871
EURO
6.1233
MDP'den polise şikayet
MDP'DEN POLİSE ŞİKAYET
Dünkü ölümlü iş kazasıyla ilgili 4 kişi tutuklandı
4 KİŞİ TUTUKLANDI
Tatar'dan başsağlığı mesajı
TATAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Tavuri hayatını kaybetti
TAVURİ HAYATINI KAYBETTİ
banner282
Flaş Haber
İrsen Küçük'ü kaybettik!
Kapat

Nijerya\'da En Az 40 Boko Haram Üyesi Öldürüldü

ABUJA, 10 Mart 19 : Batı Afrika ülkelerinden Nijerya\'da terör örgütü Boko Haram\'a yönelik düzenlenen operasyonlarda en az 40 militan öldürüldü.  Nijerya ordusu adına açıklama yapan Timothy Antigha, Nijerya\'nın kuzeyindeki Nijer sınırı ve Borno eyaletinde düzenlenen operasyonlarda en az 40 militanın öldürüldüğünü bildirdi.  Operasyonda ayrıca örgüte ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Nijerya\'da 2000\'li yılların başından bu yana varlık gösteren...

Nijerya\'da En Az 40 Boko Haram Üyesi Öldürüldü

ABUJA, 10 Mart 19 : Batı Afrika ülkelerinden Nijerya\'da terör örgütü Boko Haram\'a yönelik düzenlenen operasyonlarda en az 40 militan öldürüldü.  Nijerya ordusu adına açıklama yapan Timothy Antigha, Nijerya\'nın kuzeyindeki Nijer sınırı ve Borno eyaletinde düzenlenen operasyonlarda en az 40 militanın öldürüldüğünü bildirdi.  Operasyonda ayrıca örgüte ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Nijerya\'da 2000\'li yılların başından bu yana varlık gösteren...

10 Mart 2019 Pazar 10:24
Nijerya\'da En Az 40 Boko Haram Üyesi Öldürüldü

ABUJA, 10 Mart 19 : Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'a yönelik düzenlenen operasyonlarda en az 40 militan öldürüldü. 

Nijerya ordusu adına açıklama yapan Timothy Antigha, Nijerya'nın kuzeyindeki Nijer sınırı ve Borno eyaletinde düzenlenen operasyonlarda en az 40 militanın öldürüldüğünü bildirdi. 

Operasyonda ayrıca örgüte ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü. Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştiriyor. 

(AA/ÖZ/ŞEB)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pakistan'daki Kayıp Dağcıların Öldüğü Açıklandı
Pakistan'daki Kayıp Dağcıların Öldüğü Açıklandı
Etiyopya'da yolcu uçağı düştü
Etiyopya'da yolcu uçağı düştü
Endonezya'da Tren Raydan Çıktı: 10 Yaralı
Endonezya'da Tren Raydan Çıktı: 10 Yaralı
Dünya Bankası'ndan Arakanlı Müslümanlar İçin 165 Milyon Dolar Hibe
Dünya Bankası'ndan Arakanlı Müslümanlar İçin 165 Milyon Dolar Hibe
Jennifer Lopez ile sevgilisi Alex Rodriguez nişanlandı
Jennifer Lopez ile sevgilisi Alex Rodriguez nişanlandı
Meksika'da Bara Silahlı Saldırı: 15 Ölü
Meksika'da Bara Silahlı Saldırı: 15 Ölü
Kuzey Kore'de Parlamento Seçimi Yapılıyor
Kuzey Kore'de Parlamento Seçimi Yapılıyor
İsrail'den Gazze'ye Hava Saldırısı
İsrail'den Gazze'ye Hava Saldırısı
Yunanistan'daki
Yunanistan'daki "andromeda" Davasında Tüm Sanıklara Beraat
Fransa'da Sarı Yelekliler, Gösterilerin 17. Haftasında Sokaklarda
Fransa'da Sarı Yelekliler, Gösterilerin 17. Haftasında Sokaklarda

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner302

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim