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Nijerya\'da Çobanlarla Çiftçiler Arasında Çatışma: 13 Ölü

Abuja, 18 Haziran 19 : Nijerya\'nın kuzeydoğusunda çobanlar ile çiftçiler arasında çıkan çatışmalarda 13 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya\'da Çobanlarla Çiftçiler Arasında Çatışma: 13 Ölü

Abuja, 18 Haziran 19 : Nijerya\'nın kuzeydoğusunda çobanlar ile çiftçiler arasında çıkan çatışmalarda 13 kişi hayatını kaybetti.

18 Haziran 2019 Salı 15:51
Nijerya\'da Çobanlarla Çiftçiler Arasında Çatışma: 13 Ölü

Abuja, 18 Haziran 19 : Nijerya'nın kuzeydoğusunda çobanlar ile çiftçiler arasında çıkan çatışmalarda 13 kişi hayatını kaybetti.
Ulusal basındaki haberlere göre, Taraba eyaletine bağlı Kona ve Donga bölgelerinde çobanlar ve çiftçiler arasında çıkan şiddet olaylarında 13 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. 
Çok sayıda evin de yandığı çatışmalarda, binlerce kişi güvenlik endişesiyle evlerini terk etti.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ
Taraba Valisi Darius Ishaku, eyalette iki grubun arasında devam eden şiddet olayları nedeniyle süresiz sokağa çıkma yasağı ilan ettiğini duyurdu.

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Ishaku, "Kola ve Donga bölgelerinde yaşanan çatışmalarının ardından eyalette ikinci bir emre kadar 04.00'dan 18.00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak." dedi.
Söz konusu bölge, zaman zaman çoban ve çiftçiler arasındaki şiddetli çatışmalara sahne oluyor. 
Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığı ve kendilerine saldırdığı iddiasında bulunuyor.
Fulani çobanlarının ise ülkede Hristiyanların çoğunlukta olduğu güney bölgelerinde, 18. yüzyıl İslam alimi Şeyh Osman Dan Fodio'nun öğretilerini yaymaya çalıştığı ileri sürülüyor.
(AA/ÖZ/HA)
 

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