banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99010
ALTIN
254.859
DOLAR
5.6946
STERLİN
7.1753
EURO
6.4499
Hani siz farklıydınız?
HANİ SİZ FARKLIYDINIZ?
Gazimağusa’da 1 kişi denizde boğuldu
GAZİMAĞUSA’DA 1 KİŞİ DENİZDE BOĞULDU
Toplamda 5 füze parçası bulundu
İKİ PARÇA DAHA BULUNDU
Dikmen’de de bir evin avlusunda bir parça tespit edildi
3 EV BOŞALTILDI
banner307

Nijerya\'da Çobanlarla Çiftçiler Arasında Çatışma: 12 Ölü

 

Nijerya\'da Çobanlarla Çiftçiler Arasında Çatışma: 12 Ölü

 

01 Temmuz 2019 Pazartesi 09:55
Nijerya\'da Çobanlarla Çiftçiler Arasında Çatışma: 12 Ölü

 

Abuja, 1 Temmuz 19 : Nijerya'nın Benue eyaletine bağlı Agatu bölgesinde, çobanlar ile çiftçiler arasında çıkan çatışmada en az 12 kişi hayatını kaybetti.

Agatu Bölge Yetkilisi John Ikwulono, yaptığı açıklamada, Benue eyaletine bağlı Agatu bölgesinde çobanlar ve çiftçiler arasında çatışma çıktığını belirtti.

Ikwulono, "Çatışmalarda çok sayıda kişi hayatını kaybetti ancak şu ana kadar 12 kişinin cesedine ulaşıldı." dedi.

banner317
Çatışmalarda çok sayıda kişinin yaralandığını ifade eden Ikwulono, evlerin kundaklandığını, 100'den fazla büyükbaş hayvanın telef olduğunu söyledi.

Söz konusu bölge, zaman zaman çoban ve çiftçiler arasındaki şiddetli çatışmalara sahne oluyor. 

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığı ve kendilerine saldırdığı iddiasında bulunuyor.

Fulani çobanlarının ise ülkede Hristiyanların çoğunlukta olduğu güney bölgelerinde, 18. yüzyıl İslam alimi Şeyh Osman Dan Fodio'nun öğretilerini yaymaya çalıştığı ileri sürülüyor.

(AA/ÖZ/FEZ)

 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cammu Keşmir'de Otobüs Uçuruma Yuvarlandı: 33 Ölü
Cammu Keşmir'de Otobüs Uçuruma Yuvarlandı: 33 Ölü
Hollanda'da bisiklet sürücülerinin cep telefonu kullanımı yasaklandı
Hollanda'da bisiklet sürücülerinin cep telefonu kullanımı yasaklandı
Ab Liderler Zirvesi Devam Ediyor
Ab Liderler Zirvesi Devam Ediyor
ABD'deki uçak kazasında 10 kişi öldü
ABD'deki uçak kazasında 10 kişi öldü
İsrail savaş uçakları Suriye’yi vurdu, Suriye füzelerle karşılık verdi
İsrail savaş uçakları Suriye’yi vurdu, Suriye füzelerle karşılık verdi
“Amazon yerlileri tarihin en ağır saldırısı altında“
“Amazon yerlileri tarihin en ağır saldırısı altında“
Proteinler nota dizilerine dönüştürüldü
Proteinler nota dizilerine dönüştürüldü
Sri Lanka idam cezalarının infazı için 2 cellat istihdam etti
Sri Lanka idam cezalarının infazı için 2 cellat istihdam etti
Trump İle Kim
Trump İle Kim "silahsızlandırılmış Bölge"de Görüştü
İsrail polisi Filistinli Bakanı gözaltına aldı
İsrail polisi Filistinli Bakanı gözaltına aldı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner319

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim