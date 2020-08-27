Nijerya\'da 410 Silahlı Çete Üyesi Teslim Oldu

Abuja, 27 Ağustos 20 : Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeybatısında en az 410 silahlı çete üyesi teslim oldu.

Nijerya Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Enenche, yaptığı açıklamada, ordunun, bir haftadır Nasarawa eyeletinin farklı bölgelerinde silahlı çetelere yönelik operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Enenche, operasyonlarda aralarında çocuk yaştakiler ile kadınların da bulunduğu en az 410 çete üyesinin teslim olduğunu ifade etti.

Operasyonlarda çok sayıda silahlı çete üyesinin yaralı olarak kaçtığını aktaran Enenche, çetelerin kamplarının imha edildiğin söyledi.

Enenche, çetelere el bombası hazırlayan kişinin yakalandığını kaydederek, operasyonda silah ve el bombalarının da bulunduğu mühimmatın ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölgelerde zaman zaman, hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını rehin alıyor.

(AA/RÇ/ŞEB)