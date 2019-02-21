Nijerya\'da 11 Milyon Seçmen Oy Kullanamayacak

Abuja, 21 Şubat 19 : Batı Afrika ülkesi Nijerya'da cumartesi yapılacak devlet başkanlığı seçimlerinde 11 milyon seçmen, seçim kartını alamadığı için oy kullanamayacak.

Ulusal Seçim Komisyonunca (INEC), Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 84 milyon seçmenden 11 milyonunun seçmen kartını almadığı bildirildi.

Nijerya'da anketler, hafta sonu yapılacak devlet başkanı seçiminde iktidardaki Tüm İlericiler Kongresi'nden (APC) mevcut Devlet Başkanı Muhammed Buhari ile Halkın Demokratik Partisi'nden (PDP) AtikuAbubakar'ı güçlü adaylar olarak gösteriyor.

INEC, 16 Şubat'ta düzenlenmesi planlanan devlet başkanlığı seçimini, oy kullanma işlemine saatler kala güvenlik gerekçesiyle 23 Şubat'a ertelemişti.

(AA/AK/FEZ)