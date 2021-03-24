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Nijerya, iki koronavirüs aşısı geliştirdi

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da koronavirüse karşı iki yerel aşı geliştirildi.

24 Mart 2021 Çarşamba 09:20
Nijerya, iki koronavirüs aşısı geliştirdi
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Nijerya Hükümet Sekreteri ve Covid-19'la Mücadele Başkanı Boss Mustapha yaptığı açıklamada, ülkedeki bilim insanlarının Covid-19'a karşı iki yerel aşı geliştirdiğini belirtti.

Geliştirilen aşıların klinik deneylerinin devam ettiğini aktaran Mustapha, "Aşılar klinik deneyleri tamamlanıp onay sertifikası aldıktan sonra kullanılacak. Bu, bilimsel atılımda yeni bir bakış açısı getirecek ve ülkedeki tıp endüstrisinin moralini ve imajını artıracak bir gelişme." dedi.

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AstraZeneca aşısı alınmıştı

Mustapha, ilgili kurumlara ülkedeki araştırmacıları cesaretlendirmek ve motive etmek için destek vermeleri çağrısında buldu.

Nijerya, daha önce Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında 4 milyon 224 bin doz AstraZeneca aşısı teslim almıştı.

Ülkede şimdiye kadar 161 bin 868 Covid-19 vakası görülürken, 2 bin 30 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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Anahtar Kelimeler:
Nijerya Covid19 Aşısı
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