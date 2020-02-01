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Nijerya'da tropikal hastalıklar 100 milyon kişiyi tehdit ediyor

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da Gine solucanı, cüzzam, nehir körlüğü, kuduz ve uyku hastalığı gibi tropikal hastalıklar 100 milyon kişi için tehdit oluşturuyor.

Nijerya'da tropikal hastalıklar 100 milyon kişiyi tehdit ediyor

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da Gine solucanı, cüzzam, nehir körlüğü, kuduz ve uyku hastalığı gibi tropikal hastalıklar 100 milyon kişi için tehdit oluşturuyor.

01 Şubat 2020 Cumartesi 13:46
Nijerya'da tropikal hastalıklar 100 milyon kişiyi tehdit ediyor

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da Gine solucanı, cüzzam, nehir körlüğü, kuduz ve uyku hastalığı gibi tropikal hastalıklar 100 milyon kişi için tehdit oluşturuyor.

Nijerya Sağlık Bakanı Osagie Ehanire, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülke genelinde yaklaşık 100 milyon kişinin tropikal hastalıkların tehdidi altında olduğunu belirterek "Bu hastalıkların sayısı 20'den fazla ve ülkenin tamamını etkiliyor." dedi.

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Tropikal hastalıkların Nijerya'ya has olduğuna dikkati çeken Ehanire, "Hastalıklardan en fazla ekonomik olarak zayıf, eğitim ve sağlık imkanlarına ulaşamayan, hijyen ve su sıkıntısı olanlar etkileniyor. " ifadelerini kullandı.

Nijerya'da yüzlerce kişi Lassa ateşi, kolera, çocuk felci, sıtma, ishal ve maymun çiçek virüsü gibi salgın hastalıklar nedeniyle hayatını kaybediyor.

Son bir ayda Lassa ateşi salgını nedeniyle 41 kişi hayatını kaybetti.

Son Güncelleme: 01.02.2020 17:33
Anahtar Kelimeler:
NijeryaBatı AfrikaTropikal Hastalıklar
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