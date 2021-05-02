Nijerya'da trafik kazasında 10 kişi hayatını kaybetti

Ulusal Yol Güvenliği Organizasyonu Osun Eyalet Koordinatörü Kudirat İbrahim, yaptığı açıklamada, eyaletin Abere bölgesindeki Gbongan-Osogbo kara yolunda kontrolden çıkan, yolcu ve palmiye yağı taşıyan kamyonun kanalizasyona düştüğünü belirtti.

İbrahim, kazada ilk belirlemelere göre 10 kişinin yaşamını yitirdiğini, 36 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Tedavi altına alınan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu aktaran İbrahim, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu dile getirdi.





