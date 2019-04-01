Nijerya'da trafik kazası: 20 ölü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Bauchi eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 20 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal Yol Güvenliği Organizasyonu Bauchi Eyalet Koordinatörü Rilwan Süleyman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bauchi-Alkaleri karayolunda yolcu taşıyan otobüsle otomobilin çarpıştığını belirtti.

Süleyman, kazada 3'ü çocuk 20 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını dile getirdi.Tedavi altına alınan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu ifade eden Süleyman, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu kaydetti.