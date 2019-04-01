banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94396
ALTIN
231.577
DOLAR
5.5562
STERLİN
7.2918
EURO
6.2434
Dolar soruşturması sürüyor
DOLAR SORUŞTURMASI SÜRÜYOR
Taşkınköy'de ev yangını
Son Dakika
TAŞKINKÖY'DE EV YANGINI
Cinayet soruşturması devam ediyor
CİNAYET SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR
Bir kadın cinayeti daha
BİR KADIN CİNAYETİ DAHA
banner306
Flaş Haber
Taşkınköy'de ev yangını
Kapat

Nijerya'da trafik kazası: 20 ölü

Nijerya'da trafik kazası: 20 ölü

01 Nisan 2019 Pazartesi 11:15
Nijerya'da trafik kazası: 20 ölü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Bauchi eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 20 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal Yol Güvenliği Organizasyonu Bauchi Eyalet Koordinatörü Rilwan Süleyman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bauchi-Alkaleri karayolunda yolcu taşıyan otobüsle otomobilin çarpıştığını belirtti.

Süleyman, kazada 3'ü çocuk 20 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını dile getirdi.Tedavi altına alınan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu ifade eden Süleyman, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu kaydetti.

Son Güncelleme: 01.04.2019 14:37
Anahtar Kelimeler:
Nijerya Trafik Kazası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
NATO dışişleri bakanları Washington'da biraraya gelecek
NATO dışişleri bakanları Washington'da biraraya gelecek
İsrail Golan Tepelerine 30 bin konut daha inşa etmeyi planlıyor
İsrail Golan Tepelerine 30 bin konut daha inşa etmeyi planlıyor
Avusturya’da Müslüman kadına ırkçı saldırı
Avusturya’da Müslüman kadına ırkçı saldırı
AB'den yerel seçim açıklaması
AB'den yerel seçim açıklaması
Esed rejiminden İdlib'e saldırı
Esed rejiminden İdlib'e saldırı
İran'da 5,2 büyüklüğünde deprem
İran'da 5,2 büyüklüğünde deprem
Berlin'de toplu taşıma çalışanlarının grevi trafikte yoğunluğa yol açtı
Berlin'de toplu taşıma çalışanlarının grevi trafikte yoğunluğa yol açtı
Suriye'de geçen ay 334 sivil öldürüldü
Suriye'de geçen ay 334 sivil öldürüldü
Irak'ın petrolünü Kızıldeniz'e taşıyacak Basra-Akabe boru hattı
Irak'ın petrolünü Kızıldeniz'e taşıyacak Basra-Akabe boru hattı
Putin ile Netanyahu Orta Doğu'yu görüştü
Putin ile Netanyahu Orta Doğu'yu görüştü

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim