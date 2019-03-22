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Nijerya'da terör milyonlarca kişiyi temiz sudan mahrum bıraktı

Nijerya'da terör milyonlarca kişiyi temiz sudan mahrum bıraktı

22 Mart 2019 Cuma 13:11
Nijerya'da terör milyonlarca kişiyi temiz sudan mahrum bıraktı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram saldırıları nedeniyle milyonlarca insan temiz suya ulaşamıyor.
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) Dünya Su Günü dolayısıyla yayımladığı "Su Ateş Altında" başlıklı raporunda, terör saldırıları nedeniyle kuzeydoğudaki 3,6 milyondan fazla insanın temiz suya ulaşamadığı ortaya kondu.
Raporda, "Temiz su yetersizliği kolera, tifo ve ishal gibi çeşitli salgın hastalıklara neden oluyor. Çocukların temiz suya ulaşamaması nedeniyle can kayıpları her yıl artıyor." ifadelerine yer verildi.
Rapora göre, 2017'de 5 bin 365 kişiye kolera teşhisi konulurken 61 kişi hayatını kaybetti. 2018'de ise bu hastalıktan etkilenenlerin sayısı 12 bin 643 kişiye çıkarken 175 kişi hayatını kaybetmişti.
Rapora ilişkin açıklama yapan UNICEF Nijerya Temsilcisi Mohamed Fall, "Boko Haram'ın saldırıları nedeniyle ülkenin kuzeydoğusunda en az 3,6 milyon insan temiz suya ulaşamıyor ve bunların 1,1 milyonunu yerinden edilmiş kişiler oluşturuyor." dedi.
Fall ayrıca, "Temiz suya ulaşamayanların çoğu şiddetin devam ettiği bölgelerde yaşıyor. Yaklaşık 800 bin kişi ulaşılması zor bölgelerde kalıyor ve bunların yüzde 79'unu çocuk ve kadınlar oluşturuyor." diye konuştu.
 

Son Güncelleme: 22.03.2019 16:27
Anahtar Kelimeler:
Nijerya Temiz Su
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