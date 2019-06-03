banner313
banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
90038
ALTIN
248.268
DOLAR
5.8578
STERLİN
7.4374
EURO
6.5471
Özakan tutuksuz yargılanacak
ÖZAKAN TUTUKSUZ YARGILANACAK
Kaçaklar tutuklu yargılanacak
KAÇAKLAR TUTUKLU YARGILANACAK
Bıçaklama zanlısı tutuksuz yargılanacak
BIÇAKLAMA ZANLISI TUTUKSUZ YARGILANACAK
Erbay'ın ölüm nedenini belirlemek için otopsi yapıldı
ERBAY'IN ÖLÜM NEDENİNİ BELİRLEMEK İÇİN...
banner307
Flaş Haber
Değirmenliğe ateş düştü
Kapat

Nijerya'da son bir haftada silahlı saldırılarda 35 kişi öldü

Nijerya'da son bir haftada silahlı saldırılarda 35 kişi öldü

03 Haziran 2019 Pazartesi 07:43
Nijerya'da son bir haftada silahlı saldırılarda 35 kişi öldü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusu ve kuzeybatısında son bir haftada düzenlenen silahlı saldırılarda 35 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi kaçırıldı.
Ulusal basındaki haberlere göre, ülkenin Plateau, Katsina, Zamfara ve Maiduguri eyaletlerinde pazartesi günden bu yana silahlı kişiler tarafından yapılan saldırılarda 35 kişi öldü, 6 kişi de fidye için kaçırıldı.
Saldırılarda çok sayıda ev kundaklanırken binlerce kişi bölgeyi terk etmek zorunda kaldı.

banner317
Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar gerçekleştirmesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı. 
Bölge, zaman zaman çobanlarla çiftçiler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor. Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını rehin alıyor.

 

Son Güncelleme: 03.06.2019 10:57
Anahtar Kelimeler:
Nijerya Silahlı Saldırılar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trump tartışmalı İngiltere ziyaretine başlıyor
Trump tartışmalı İngiltere ziyaretine başlıyor
Pompeo'dan İsrail-Filistin barış planı değerlendirmesi
Pompeo'dan İsrail-Filistin barış planı değerlendirmesi
Beyaz Saray ekonomi danışmanları konseyi başkanı istifa ediyor
Beyaz Saray ekonomi danışmanları konseyi başkanı istifa ediyor
Kanada Venezuela'daki elçiliğini geçici olarak kapattı
Kanada Venezuela'daki elçiliğini geçici olarak kapattı
Yunanistan'da yerel seçimlerde ana muhalefet galip
Yunanistan'da yerel seçimlerde ana muhalefet galip
Genç adam seks yaparken partnerini öldürdü
Genç adam seks yaparken partnerini öldürdü
Şeytanın aklına gelmez: Çıplak fotoğraflarını ele geçirip…
Şeytanın aklına gelmez: Çıplak fotoğraflarını ele geçirip…
Akılalmaz olay… Su içmeye kalktı, gözlerine inanamadı!
Akılalmaz olay… Su içmeye kalktı, gözlerine inanamadı!
WhatsApp mesajları tecavüze kanıt olmadı
WhatsApp mesajları tecavüze kanıt olmadı
Ereksiyon 9 gün geçmeyince…
Ereksiyon 9 gün geçmeyince…

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim