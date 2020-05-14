banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 35°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
100040
ALTIN
385.241
DOLAR
6.9087
STERLİN
8.4021
EURO
7.4608
banner339
Geçitkale bölgesinde ekili alanlar cayır cayır yanıyor
BÜYÜK YANGIN
Haspolat'ta işyerini soydular
HASPOLAT'TA İŞYERİNİ SOYDULAR
Lefkoşa'da uyuşturucu operasyonu
3 GÜN TUTUKLU KALACAK
Almukddad tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAK

Nijerya'da sokağa çıkma yasağına uymayan 11 kişi öldürüldü

Nijerya'da güvenlik güçlerinin koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağına uymayan 11 sivili daha öldürdüğü belirtildi.

14 Mayıs 2020 Perşembe 08:30
Nijerya'da sokağa çıkma yasağına uymayan 11 kişi öldürüldü
banner337
banner345

İnsan Hakları Ulusal Komisyonundan (NHRC) yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin Abia eyaletinde 4, Delta eyaletinde 2, Jigawa, Lagos, Anambra, Niger ve Rivers eyaletlerinde ise birer kişiyi öldürdüğü ifade edildi.

Son 3 hafta içinde güvenlik güçlerinin yasağa uymayan 104 kişiye işkence yaptığı belirtilen açıklamada, olaylarda 49 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

banner341
Öte yandan, Edo Emniyet Müdürü Lawan Jimeta, yaptığı açıklamada, son iki haftada eyalette uygulanan sokağa çıkma yasağını ihlal eden binden fazla kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Jimeta, bu süre zarfında 216 toplu taşıma aracı ile 1300 motosikletin de trafikten men edildiği bilgisini paylaştı.

NHRC, daha önce güvenlik güçlerinin ülkede sokağa çıkma yasağına uymayan 18 kişiyi öldürdüğünü açıklamıştı.

Nijerya'da şimdiye kadar 4 bin 787 COVID-19 vakası görülürken, 158 kişi yaşamını yitirdi.

banner346
Anahtar Kelimeler:
Nijerya Sokağa çıkma YasağıSokağa çıkma Yasağına Uymayan 11 Kişi öldürüldü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Slovenya Hükümeti Ülkede
Slovenya Hükümeti Ülkede "salgın" Durumunu Sonlandırdı
Meksika'da Kovid-19 Nedeniyle Son 24 Saatte 257 Kişi Öldü
Meksika'da Kovid-19 Nedeniyle Son 24 Saatte 257 Kişi Öldü
İran'da Kovid-19 Salgınında Can Kaybı 6 Bin 902'ye Yükseldi
İran'da Kovid-19 Salgınında Can Kaybı 6 Bin 902'ye Yükseldi
Belçika'da Kovid-19 Vaka Sayısı 55 Bine Yaklaştı
Belçika'da Kovid-19 Vaka Sayısı 55 Bine Yaklaştı
ABD Senatosundan Uygur Türkleri için sunulan yasa tasarısına onay
ABD Senatosundan Uygur Türkleri için sunulan yasa tasarısına onay
NATO'dan Türkiye'ye övgü
NATO'dan Türkiye'ye övgü
Netanyahu-Gantz koalisyonu karşıtı gösteriler sürüyor
Netanyahu-Gantz koalisyonu karşıtı gösteriler sürüyor
Mozambik'te 50 terörist etkisiz hale getirildi
Mozambik'te 50 terörist etkisiz hale getirildi
Çin roketinin artıkları Fildişi Sahili'ndeki köylere düştü
Çin roketinin artıkları Fildişi Sahili'ndeki köylere düştü
Guterres: Dünya liderleri Covid-19 nedeniyle bir araya gelemeyebilir
Guterres: Dünya liderleri Covid-19 nedeniyle bir araya gelemeyebilir

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim