Nijerya'da silahlı çetelere operasyon

Nijerya ordusunun ülkenin kuzeybatısında silahlı gruplara düzenlediği operasyonlarda 55 çete üyesi öldürülürken, rehin tutulan 760 kişi de kurtarıldı..Ordu adına açıklama yapan binbaşıClementAbiade, Zamfara eyaletine bağlı 5 köye havadan ve karadan operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda 55 çete üyesinin öldürüldüğünü ifade eden Abiade, önemli miktarda mühimmatın da ele geçirildiğini kaydetti.Binbaşı Abiade, operasyonlarda silahlı kişilerin rehin tuttuğu 760 kişinin kurtarıldığını da söyledi.

Bölge, zaman zaman çobanlarla çiftçiler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını rehin alıyor.