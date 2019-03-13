Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101953
ALTIN
228.909
DOLAR
5.4559
STERLİN
7.1647
EURO
6.1583
BÜKE itiraf etti!...
BÜKE İTİRAF ETTİ!...
Gargınsu için PKK şüphesi
GARGINSU İÇİN PKK ŞÜPHESİ
Sürücülerin dikkatine
Karakuş ve Alkan’a hapis cezası
KARAKUŞ VE ALKAN’A HAPİS CEZASI
banner282
Flaş Haber
BÜKE itiraf etti!...
Kapat

Nijerya'da silahlı çetelere operasyon

Nijerya'da silahlı çetelere operasyon

13 Mart 2019 Çarşamba 09:47
Nijerya'da silahlı çetelere operasyon

Nijerya ordusunun ülkenin kuzeybatısında silahlı gruplara düzenlediği operasyonlarda 55 çete üyesi öldürülürken, rehin tutulan 760 kişi de kurtarıldı..Ordu adına açıklama yapan binbaşıClementAbiade, Zamfara eyaletine bağlı 5 köye havadan ve karadan operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda 55 çete üyesinin öldürüldüğünü ifade eden Abiade, önemli miktarda mühimmatın da ele geçirildiğini kaydetti.Binbaşı Abiade, operasyonlarda silahlı kişilerin rehin tuttuğu 760 kişinin kurtarıldığını da söyledi.

Bölge, zaman zaman çobanlarla çiftçiler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını rehin alıyor.

Anahtar Kelimeler:
Nijerya çete Operasyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sudan ve Etiyopya sınırdaki sorunları çözme konusunda anlaştı
Sudan ve Etiyopya sınırdaki sorunları çözme konusunda anlaştı
Pentagon'dan "transseksüel askerler direktifi"
Pentagon'dan "transseksüel askerler direktifi"
ABD'de Hollywood yıldızları, çocuklarını üniversiteye sokmak için milyonlarca dolar rüşvet ödedi
ABD'de Hollywood yıldızları, çocuklarını üniversiteye sokmak için milyonlarca dolar rüşvet ödedi
Avustralya Kardinali George Pell'e cinsel tacizden 6 yıl hapis cezası
Avustralya Kardinali George Pell'e cinsel tacizden 6 yıl hapis cezası
Rus kozmonot uzaydan Kıbrıs'ın fotoğrafını çekti
Rus kozmonot uzaydan Kıbrıs'ın fotoğrafını çekti
AB'de vizesiz seyahat dönemi bitiyor mu?
AB'de vizesiz seyahat dönemi bitiyor mu?
Tunus'ta bir günde 11 bebek öldü, 90'ının hayati tehlikesi var
Tunus'ta bir günde 11 bebek öldü, 90'ının hayati tehlikesi var
IŞİD'den kaçan Yezidi kadın kendisine zorla giydirilen çarşafı yaktı
IŞİD'den kaçan Yezidi kadın kendisine zorla giydirilen çarşafı yaktı
Hava kirliliği her yıl dünyada sigaradan daha fazla ölüme yol açıyor
Hava kirliliği her yıl dünyada sigaradan daha fazla ölüme yol açıyor
TIP-İŞ ve HP’den LTB Kadın Sığınma Evi’ne katkı
TIP-İŞ ve HP’den LTB Kadın Sığınma Evi’ne katkı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim