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Nijerya'da sellerde ölenlerin sayısı 95'e çıktı

Nijerya'da yoğun yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 95'e yükseldi.

01 Ekim 2020 Perşembe 11:06
Nijerya'da sellerde ölenlerin sayısı 95'e çıktı
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Nijerya'da yoğun yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 95'e yükseldi.

Nijerya Acil Durum Yönetimi Ajansı (SEMA) Jigawa Genel Sekreteri Alhaji Yusuf Sani Babura, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, eyaletin 19 bölgesinde devam eden şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 16 kişinin daha öldüğünü belirtti. 

Ülke genelinde, bu ay başından bu yana sel felaketlerinde hayatını kaybedenlerin sayısı 95'e ulaştı.

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Bölgede binlerce hektarlık ekili arazinin de sular altında kaldığını aktaran Babura, SEMA ile hükümet iş birliğinde selzedelere insani yardımı göndermek için çalışma başlattıklarını söyledi.

Nijerya genelinde şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle binlerce kişi evsiz, on binlerce hektarlık ekili arazi de sular altında kaldı.

Batı Afrika'da haziran itibarıyla başlayan yağışlar eylüle kadar devam ediyor.

Bu yıl Burkina Faso, Nijer ve Senegal gibi bölge ülkelerinde de sel felaketleri yaşandı.

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Son Güncelleme: 01.10.2020 14:32
Anahtar Kelimeler:
Nijerya
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