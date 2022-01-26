banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Koronavirüse bir can daha!
Son Dakika
Koronavirüse bir can daha!
Hangi bölge ne kadar yağış aldı?
Bölgelere göre yağış miktarları
Testi pozitif çıkan Türk sporcu, özel ambulans uçakla Güney’den alındı
Türk sporcuya ambulans uçak
Gazete manşetleri 26 Ocak 2022 Çarşamba
Gazete manşetleri
Sucuoğlu’nun gönlü CTP’den yana ama…
Sucuoğlu’nun gönlü CTP’den yana ama…
banner404
Flaş Haber
Koronavirüse bir can daha!
Kapat

Nijerya'da Müslüman kız öğrencilere başörtüsü serbestliği getirildi

Nijerya'nın Kwara eyaletindeki okullarda Müslüman kız öğrencilerin başörtüsü takması serbest bırakıldı.

26 Ocak 2022 Çarşamba 10:22
Nijerya'da Müslüman kız öğrencilere başörtüsü serbestliği getirildi

Eğitim ve İnsan Sermayesi Geliştirme Komiseri Hajia Sa'adatu Madibbo Kawu, hükümetin eyalette başörtüsü tartışması nedeniyle Müslüman ile Hristiyan liderleriyle bir araya geldiğini söyledi.

Kawu, hükümetin eyaletteki tüm okullarda başörtüsü takmak isteyen Müslümanların serbest olduğunu ifade etti.

"Müslüman çocuklarımız başörtüsü takabilirler"

Hem Müslüman hem de Hıristiyan liderlere eyalette barışın hüküm sürmesine izin vermeleri için çağrıda bulan Kawu, "Nijerya'da din özgürlüğü var. O yüzden okullarda da Müslüman çocuklarımız başörtüsü takabilirler" dedi.

banner341

Eyaletteki okullarda başörtüsü tartışması

Hükümet, Kwara eyaletinde tüm okullarda Müslüman kız öğrencilerin başörtüsü takabilmesi için 26 Şubat 2021'de serbestlik kararı alacağını duyurmuştu.

Kararı, Müslümanlar memnuniyetle karşılarken Hristiyanlar karşı çıkmıştı.

Kwara eyaletinde 10 devlet okulu 8 Mart 2021'de Müslüman ve Hristiyan dini liderlerin kız öğrencilerin başörtüsü kullanması konusunda uzlaşıya varamaması üzerine geçici olarak kapatılmıştı.

Eyalet hükümetinin kararıyla 17 Mart 2021'de yeniden açılan okulların birinde Müslüman kız öğrencinin okula girişinin engellenmesi nedeniyle iki grup arasında çıkan çatışmada 5 kişi yaralanmıştı.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aşı yaptırmayan hasta kalp nakli listesinden çıkarıldı
Aşı yaptırmayan hasta kalp nakli listesinden çıkarıldı
Dünyanın en değerli markaları belli oldu
Dünyanın en değerli markaları belli oldu
ABD'de 22 aylık bebek 2 bin dolarlık alışveriş yaptı
ABD'de 22 aylık bebek 2 bin dolarlık alışveriş yaptı
Dünyanın en yaşlı erkek gorili Ozzie 61 yaşında hayatını kaybetti
Dünyanın en yaşlı erkek gorili Ozzie 61 yaşında hayatını kaybetti
AB: Kendi ülkesinin birliğini baltalayanlar bölgesel istikrara tehdit
AB: Kendi ülkesinin birliğini baltalayanlar bölgesel istikrara tehdit
Avrupa, uzayda çıkarlarını korumak istiyor
Avrupa, uzayda çıkarlarını korumak istiyor
IMF'den El Salvador'a "Bitcoin" uyarısı
IMF'den El Salvador'a "Bitcoin" uyarısı
AB: “Dördüncü doz konusunda bilimsel tavsiye bekliyoruz”
AB: “Dördüncü doz konusunda bilimsel tavsiye bekliyoruz”
BM'den 'kuraklık' açıklaması: Somali'de 1 milyondan fazla kişi göç edebilir
BM'den 'kuraklık' açıklaması: Somali'de 1 milyondan fazla kişi göç edebilir
IMF: Küresel ekonomi 2022'ye beklenenden daha zayıf bir konumda girdi
IMF: Küresel ekonomi 2022'ye beklenenden daha zayıf bir konumda girdi

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim