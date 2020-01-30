banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
119850
ALTIN
304.099
DOLAR
5.9795
STERLİN
7.8329
EURO
6.5951
Perde kapanırken Özersay
BAŞYAZI
Mağusa Hastanesi’nin Neşteri
Dr.İlker İpekdal
Arıklı Yanlış Noktada
Derviş Gezer
Serdar Denktaş uyandı!
Çiğdem Dürüst
Flaş Haber
Kalbine yenildi
Kapat

Nijerya'da lassa virüsü salgını: 41 ölü

Dünya genelinde Corona salgını korkuya yol açarken, bir salgın haberi de Batı Afrika'dan geldi. Nijerya'da kanamalı

Nijerya'da lassa virüsü salgını: 41 ölü

Dünya genelinde Corona salgını korkuya yol açarken, bir salgın haberi de Batı Afrika'dan geldi. Nijerya'da kanamalı

30 Ocak 2020 Perşembe 13:57
Nijerya'da lassa virüsü salgını: 41 ölü

Dünya genelinde Corona salgını korkuya yol açarken, bir salgın haberi de Batı Afrika'dan geldi. Nijerya'da kanamalı "lassa ateşi" salgını sebebiyle ölenlerin sayısı 41'e yükseldi. Nijerya'da acil durum ilan edildi.

Ocak ayından beri ülkenin 19 eyaletinde 258 vaka tespit edildiği, 41 kişinin kurtarılamadığı açıklandı. Ölenler arasında sağlık görevlilerinin de bulunduğu belirtildi.

İlk olarak fare dışkısından insanlara geçen virüs, yakın temasla bulaşıyor. Kanamalı ateşe ve ölüme yol açıyor.

banner317
Virüs daha önce Mali, Togo, Gana, Liberya ve Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülmüştü.

"Lassa ateşi"adını 1969'da ilk kez görüldüğü Nijerya'nın Lassa kasabasından alıyor.

Ülkede geçen yılki "Lassa ateşi" salgınında ise yaklaşık 170 kişi hayatını kaybetmişti.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre yılda 100 ile 300 bin kişide görülen virüsün ortalama 5 bin ölüme yol açtığı düşünülüyor.

"Lassa virüsü" yine Afrika'da görülen Ebola ve "Kırım Kongo kanamalı ateşi" ile benzer özellikler taşıyor.
 

Son Güncelleme: 30.01.2020 17:07
Anahtar Kelimeler:
NijeryaLassaVirüsLassa Virüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İtalya'da Koronavirüs Şüphesi Taşıyan Yolcuda Virüse Rastlanmadı
İtalya'da Koronavirüs Şüphesi Taşıyan Yolcuda Virüse Rastlanmadı
Avrupa ülkeleri Vuhan'daki vatandaşlarını tahliyeye başlıyor
Avrupa ülkeleri Vuhan'daki vatandaşlarını tahliyeye başlıyor
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’ndan Ap'deki Yunan Milletvekilinin Türkiye Karşıtı Provokasyonuna Kınama
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’ndan Ap'deki Yunan Milletvekilinin Türkiye Karşıtı Provokasyonuna Kınama
Pompeo, Çin Komünist Partisini
Pompeo, Çin Komünist Partisini "asıl Tehdit" Olarak Niteledi
Ab Konseyi, İngiltere'nin Ab Üyeliğini Sonlandıracak Brexit Anlaşmasını Onayladı
Ab Konseyi, İngiltere'nin Ab Üyeliğini Sonlandıracak Brexit Anlaşmasını Onayladı
Aihm, Fransa'yı Hapishane Koşulları Nedeniyle Mahkum Etti
Aihm, Fransa'yı Hapishane Koşulları Nedeniyle Mahkum Etti
İtalya'daki Gemide Corona Virüsü Şüphesi…
İtalya'daki Gemide Corona Virüsü Şüphesi…
Ap, Türkiye Karşıtı Provokasyon Yapan Milletvekilini Şimdilik
Ap, Türkiye Karşıtı Provokasyon Yapan Milletvekilini Şimdilik "uyarmakla" Yetindi
Hamas Arap Ve İslam Ülkeleri Liderlerini Trump'ın Sözde Barış Planını Reddetmeye Çağırdı
Hamas Arap Ve İslam Ülkeleri Liderlerini Trump'ın Sözde Barış Planını Reddetmeye Çağırdı
AP'den mobil cihazlara tek tip şarj çağrısı
AP'den mobil cihazlara tek tip şarj çağrısı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim