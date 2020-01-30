Nijerya'da lassa virüsü salgını: 41 ölü

Dünya genelinde Corona salgını korkuya yol açarken, bir salgın haberi de Batı Afrika'dan geldi. Nijerya'da kanamalı "lassa ateşi" salgını sebebiyle ölenlerin sayısı 41'e yükseldi. Nijerya'da acil durum ilan edildi.

Ocak ayından beri ülkenin 19 eyaletinde 258 vaka tespit edildiği, 41 kişinin kurtarılamadığı açıklandı. Ölenler arasında sağlık görevlilerinin de bulunduğu belirtildi.

İlk olarak fare dışkısından insanlara geçen virüs, yakın temasla bulaşıyor. Kanamalı ateşe ve ölüme yol açıyor.

Virüs daha önce Mali, Togo, Gana, Liberya ve Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülmüştü.

"Lassa ateşi"adını 1969'da ilk kez görüldüğü Nijerya'nın Lassa kasabasından alıyor.

Ülkede geçen yılki "Lassa ateşi" salgınında ise yaklaşık 170 kişi hayatını kaybetmişti.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre yılda 100 ile 300 bin kişide görülen virüsün ortalama 5 bin ölüme yol açtığı düşünülüyor.

"Lassa virüsü" yine Afrika'da görülen Ebola ve "Kırım Kongo kanamalı ateşi" ile benzer özellikler taşıyor.

