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Nijerya'da Lassa ateşinden ölenlerin sayısı 103'e ulaştı

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da Lassa ateşi salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 103'e yükseldi.

Nijerya'da Lassa ateşinden ölenlerin sayısı 103'e ulaştı

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da Lassa ateşi salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 103'e yükseldi.

20 Şubat 2020 Perşembe 09:49
Nijerya'da Lassa ateşinden ölenlerin sayısı 103'e ulaştı
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Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, salgının federal başkent Abuja'nın yanı sıra 26 eyalete yayıldığı aktarıldı.

Açıklamada, "Lassa ateşi salgınının yedinci haftasında ölü sayısı 103'e yükseldi." ifadelerine yer verildi.

Her yıl kurak mevsimin yaşandığı kasım ve mayıs aylarında yükselişe geçen Lassa ateşi, çarşamba günü Nijerya'nın en fazla nüfusuna sahip Lagos eyaletinde de görülmüştü.

Ülkede salgının yayılması nedeniyle "acil durum" ilan edilirken, salgın ile mücadele için yeni çalışmalar başlatılmıştı.

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Mali, Togo, Gana, Liberya ve Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine Nijerya'da ilk olarak 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.

Nijerya hükümeti, geçen sene de Lassa ateşi nedeniyle ülkede "acil durum" ilan etmişti.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

Yetkililer, halka hijyen konusunda dikkatli olmaları, fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri uyarısında bulunuyor.

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Son Güncelleme: 20.02.2020 13:46
Anahtar Kelimeler:
Nijerya Lassa Ateşi
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