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Nijerya'da kolera salgınından ölenlerin sayısı 60'a çıktı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın başkenti Abuja'da kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 60'a yükseldi.Nijerya Federal Başkent Bölgesi Devlet Bakanı Dr. Ramatu Aliyu, yaptığı açıklamada, Abuja ve çevre bölgelerinde kolera ve diğer şiddetli akut ishal hastalıkları salgınlarında toplum duyarlılığının önemli olduğunu belirtti.

23 Temmuz 2021 Cuma 14:50
Nijerya'da kolera salgınından ölenlerin sayısı 60'a çıktı

Nijerya Federal Başkent Bölgesi Devlet Bakanı Dr. Ramatu Aliyu, yaptığı açıklamada, Abuja ve çevre bölgelerinde kolera ve diğer şiddetli akut ishal hastalıkları salgınlarında toplum duyarlılığının önemli olduğunu belirtti.
Aliyu, Abuja ve çevre bölgelerinde 698 kolera vakası tespit edildiğini ve ölenlerin sayısının 60'a çıktığını kaydetti.
Bölgede yaşananların endişe verici olduğuna işaret eden Aliyu, "Yönetim elini kolunu sallayarak, halkın önlenebilir hastalıklar yüzünden çaresizce ölmesini izlemeyecektir." dedi.
Aliyu, kolera salgınının daha fazla yayılmaması için halka gerekli her adımı atma çağrısında bulundu.

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Böylece ocaktan bu yana ülke genelinde 14 binden fazla kolera teşhisi konuldu, salgından 350'den fazla kişi yaşamını yitirdi.
Ülkede temiz su ihtiyacının karşılanamaması ve tıbbi müdahalenin anında ve etkili yapılamaması, salgın hastalık ve ölüm riskini artırıyor.
Nijerya'da sıtma, çocuk felci, tifo ve maymun çiçek virüsü gibi salgın hastalıklara sıklıkla rastlanıyor.
 

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Son Güncelleme: 23.07.2021 14:49
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