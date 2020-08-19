Nijerya'da kolera salgını: 11 ölü

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinin (NCDC) Kano Koordinatörlerden Ubali Dawud Ebubekir, ölümlerin, eyaletin Dan Tarko ve Tumfafi köylerinde kaydedildiğini belirtti.
Halkın salgın nedeniyle panik yaşadığını aktaran Ebubekir, belirtiler ortaya çıktığında hastanelere başvurulması tavsiyesinde bulundu.
Nijerya'da temiz su ihtiyacının karşılanamaması ve tıbbi müdahalenin anında ve etkili bir biçimde yapılamaması, salgın hastalık ve ölüm riskini artırıyor. Ülkede çocuk felci, tifo, sıtma, ishal ve maymun çiçek virüsü gibi salgın hastalıklara sıklıkla rastlanıyor.