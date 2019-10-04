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Nijerya'da İki Yolcu Otobüsü Çarpıştı: 21 Ölü

 

Nijerya'da İki Yolcu Otobüsü Çarpıştı: 21 Ölü

 

04 Ekim 2019 Cuma 16:28
Nijerya'da İki Yolcu Otobüsü Çarpıştı: 21 Ölü

Abuja, 4 Ekim 19 : Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Jigawa eyaletinde iki otobüsün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 21 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya Güvenlik ve Sivil Savunma Birliği Jigawa Sözcüsü Adamu Shehu, yerel medyaya yaptığı açıklamada, Jigawa-Kaduna kara yolunda iki yolcu otobüsünün çarpıştığını söyledi.

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Shehu, kazada ilk belirlemelere göre 21 kişinin yaşamını yitirdiğini belirterek, çok sayıda kişinin yaralandığını ifade etti.

Yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığını, bazılarının durumunun ağır olduğunu bildiren Shehu, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu dile getirdi.

Shehu, kazaya aşırı hızın yol açmış olabileceğini kaydetti.

(AA/ÖZ/HA)

Son Güncelleme: 04.10.2019 19:43
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