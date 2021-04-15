banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
“Tapu Dairesi’nin oyununa geldik…”
“Tapu Dairesi’nin oyununa geldik…”
Yetmez mi?
Yetmez mi?
Sanal hemşireler yetiştirilmesin!
Sanal hemşireler yetiştirilmesin!
Kıbrıs’ı kuzeyin ortak aklı çözer
Kıbrıs’ı kuzeyin ortak aklı çözer
banner376

Nijerya'da etnik çatışmalarda 15 kişi hayatını kaybetti

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Gombe eyaletinde iki etnik grup arasında yaşanan çatışmalarda 15 kişi hayatını kaybetti.

15 Nisan 2021 Perşembe 09:30
Nijerya'da etnik çatışmalarda 15 kişi hayatını kaybetti
banner337

Gombe Eyaleti Valisi Inuwa Yahaya, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, eyaletin Balanga bölgesinde Lunguda ve Waja etnik grupları arasında şiddet olayları yaşandığını belirtti.

Yahaya, çatışmalarda 15 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

banner341
Çatışmalarda çok sayıda evin de kundaklandığını aktaran Yahaya, yüzlerce kişinin korkudan evlerini terk ettiğini ifade etti.

Eyalette devam eden çatışmalar nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Gombe eyaletinde farklı gruplar arasında doğal kaynakların paylaşılamaması nedeniyle zaman zaman şiddet olayları yaşanıyor.

banner360
Son Güncelleme: 15.04.2021 10:46
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünya genelinde 825 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Dünya genelinde 825 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Macaristan, Nato'nun Afganistan'dan asker çekme kararına uyacak
Macaristan, Nato'nun Afganistan'dan asker çekme kararına uyacak
Kovid-19 vakalarının artması halinde Tokyo oyunları iptal edilebilir
Kovid-19 vakalarının artması halinde Tokyo oyunları iptal edilebilir
İtalya da Afganistan'dan askerlerini çekecek
İtalya da Afganistan'dan askerlerini çekecek
İngiltere, Afganistan'daki askerlerini düzenli olarak geri çekecek
İngiltere, Afganistan'daki askerlerini düzenli olarak geri çekecek
Eski TC Başbakanlarından Yıldırım Akbulut hayatını kaybetti
Eski TC Başbakanlarından Yıldırım Akbulut hayatını kaybetti
AB, BioNTech-Pfizer'dan 1,8 milyar doz aşı almaya hazırlanıyor
AB, BioNTech-Pfizer'dan 1,8 milyar doz aşı almaya hazırlanıyor
Endonezya'da 5,2 büyüklüğünde deprem
Endonezya'da 5,2 büyüklüğünde deprem
Hollanda'da kısıtlamalar gevşetiliyor
Hollanda'da kısıtlamalar gevşetiliyor
Çin'den ABD'ye uyarı: Ateşle oynamayı bırak
Çin'den ABD'ye uyarı: Ateşle oynamayı bırak

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim