Nijerya'da etnik çatışmalarda 15 kişi hayatını kaybetti

Gombe Eyaleti Valisi Inuwa Yahaya, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, eyaletin Balanga bölgesinde Lunguda ve Waja etnik grupları arasında şiddet olayları yaşandığını belirtti.

Yahaya, çatışmalarda 15 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

Çatışmalarda çok sayıda evin de kundaklandığını aktaran Yahaya, yüzlerce kişinin korkudan evlerini terk ettiğini ifade etti.

Eyalette devam eden çatışmalar nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Gombe eyaletinde farklı gruplar arasında doğal kaynakların paylaşılamaması nedeniyle zaman zaman şiddet olayları yaşanıyor.