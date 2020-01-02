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Nijerya'da Boko Haram'ın rehin aldığı 165 kişi kurtarıldı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın rehin aldığı 165 kişi kurtarıldı.

Nijerya'da Boko Haram'ın rehin aldığı 165 kişi kurtarıldı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın rehin aldığı 165 kişi kurtarıldı.

02 Ocak 2020 Perşembe 11:06
Nijerya'da Boko Haram'ın rehin aldığı 165 kişi kurtarıldı

Nijerya Ordusu Operasyon Sözcüsü Aminu İliyasu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Borno eyaletine bağlı Tafana, Bama ve Damboa bölgelerinde Boko Haram'a yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.
Operasyonlarda 165 kadın ve çocuğun kurtarıldığını aktaran İliyasu, çocukların kontrol için hemen hastaneye sevk edildiğini kaydetti.
İliyasu, operasyonlarda çok sayıda teröristin öldürüldüğünü, örgüte ait kampın yok edildiğini ve çok sayıda mühimmatın da ele geçirildiğini söyledi.
Rehinelerin ne zaman kaçırıldığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

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Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.
Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 3 milyon kişi yerinden oldu.
Eski Boko Haram sözcüsü Ebu Musab el Barnawi'nin 2016'da örgütün yeni lideri olması, 2009'dan bu yana örgüte liderlik eden Ebubekir Şekau ile Barnawi arasında tartışmalara ve yapı içinde bölünmeye yol açmıştı.

 

Son Güncelleme: 02.01.2020 15:33
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Boko Haramın Rehin Aldığı 165 KişiBoko Haram
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