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Nijerya'da Boko Haram'a operasyon: 241 kişi kurtarıldı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda düzenlenen operasyonda terör örgütü Boko Haram'ın rehin aldığı 241 kişi kurtarıldı. Operasyonda 14 terörist de etkisiz hale getirildi.

29 Mayıs 2020 Cuma 08:45
Nijerya'da Boko Haram'a operasyon: 241 kişi kurtarıldı
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Nijerya Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Enenche, gazetecilere yaptığı açıklamada, Borno eyaletine bağlı Gamboru bölgesinde ordu ile Boko Haram arasında çatışma çıktığını belirtti.

Enenche, çatışmadan sonra ordunun Boko Haram'a yönelik operasyonunda 136 çocuk ve 105 kadının kurtarıldığını kaydetti.

Operasyonda 14 Boko Haram üyesinin etkisiz hale getirildiğini aktaran Enenche, teröristlere ait önemli miktarda mühimmatın de ele geçirildiğini söyledi.

Orduda ölen ya da yaralanan olmadı

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Enenche, operasyonda ordu birliklerinde herhangi bir kayıp ya da yaralanmanın olmadığının altını çizdi.

Rehinelerin ne zaman kaçırıldığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

11 yılda 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan beri düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 3 milyon kişi yerinden oldu.

Anahtar Kelimeler:
Nijerya Boko Haram Operasyon
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