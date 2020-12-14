Nijerya'da Boko Haram'a darbe

Terör örgütü Boko Haram, Borno eyaletine bağlı Askira Uba bölgesinde saldırı girişiminde bulundu.

Nijerya ordusu Basın Sözcü Yardımcısı Ado İsa, saldırının engellendiğini ve 20 teröristin öldürüldüğünü ve örgüte ait 4 silahlı aracın ele geçirildiğini açıkladı.

Operasyonda 1 asker hayatını kaybetti, 2 asker de yaralandı.

11 yılda 20 binden fazla kişi yaşamını yitirdi

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalıyor.