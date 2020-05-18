Nijerya'da bir ayda 350 Boko Haram üyesi öldürüldü

Barış ve Terörle Mücadele Araştırmaları Enstitüsü tarafından yayımlanan raporda, ordunun, ülkenin Borno, Adamawa ve Yobe eyaletlerinde BokoHaram'a yönelik operasyonlar düzenlediği belirtildi.

Raporda, son bir ayda ordunun düzenlediği operasyonlarda 350 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği, 500'den fazla teröristin yaralandığı aktarıldı.

Operasyonlarda teröristlere ait araç, silah ve önemli miktarda mühimmatın da ele geçirildiği kaydedildi.



Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü BokoHaram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.